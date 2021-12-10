Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı oldu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)İZMİR'de kalp hastası İbrahim Gezer (38), ilk kalp kapakçığı ameliyatını 7, ikincisini 23 yaşında oldu. Geçen yıl koronavirüse yakalanıp tedavi gören Gezer, önceliği olmasına rağmen aşı olmayı reddetti. 2 ay önce yine koronavirüse yakalanan Gezer, buna bağlı aort damarında yırtılma meydana gelince Antalya'da 3´üncü kez açık kalp ameliyatı oldu. Gezer, "Keşke bunu yaşamadan aşı yaptırsaydım, pişmanım" dedi.

İzmir'de yaşayan İbrahim Gezer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşında açık kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Zamanla kalp kapakçığı küçük gelmeye başlayan Gezer'e 2006 yılında yeniden açık kalp kapakçığı ameliyatı yapıldı. Sonrasında günlük hayatına sağlıklı şekilde devam eden Gezer, 2012 yılında evlendi ve babalık duygusunu yaşadı. Geçen yıl mart ayında koronavirüse yakalanan İbrahim Gezer, bu hastalığı yendi. Sağlık Bakanlığı'nın kalp hastalarını risk grubuna alması ve aşı önceliği tanımasına rağmen Gezer, uyarıları dikkate almayarak, aşı olmayı reddetti.

2 ay önce yeniden koronavirüse yakalanan İbrahim Gezer, 10 günü yoğun bakım olmak üzere, 1 ay hastanede tedavi gördü. Durumu ağırlaşan Gezer'in vücudunda, virüs nedeniyle komplikasyonlar gelişti. Aort damarında 58 milimetrelik yırtılma oluşan İbrahim Gezer, Medical Park Antalya Hastanesi'ne gelerek, Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Mehmet Beşir Akpınar'a muayene oldu. Kalp ameliyatının riski nedeniyle ölmekten korktuğunu anlatan Gezer, doktorlarına güvenip 3´üncü kez açık kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Gezer, ameliyat sonrası 2 günde ayağa kalkıp sağlığına kavuştu.

AŞI OLMADIĞI İÇİN COVİD'İ ÇOK AĞIR ATLATTI

Yaşadığı zorlu süreci anlatan İbrahim Gezer, "2020'nin başlarında koronavirüse yakalandım, anevrizma başlangıcı tespit edildi ama küçüktü, takip edilmesi gerekiyordu. 2 ay önce hastalığa yeniden yakalandım. Bu defa Delta varyantıydı. Aşı olmadığım için de çok ağır atlattım. Üstüne anevrizma gelişti. 3´üncü kalp ameliyatım olacağı için bu defa çok korktuğumu doktoruma söyledim. Doktorum ameliyatın başarılı geçebileceğini söyledi. Ameliyat oldum. Şu an çok sağlıklıyım. Başarılı ameliyat sayesinde üçüncü baharımı geçireceğim" dedi.

KALBİNDE KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ

Aşı olmadığı için koronavirüsü çok ağır atlattığına vurgu yapan Gezer, "Aşı mutlaka yapılmalı. Özellikle benim gibi kalp hastalarının mutlaka yapması gerekiyor. Aşılamayı ihmal ettim. Aşının çok önemli olduğunu öğrendim ama keşke bunu yaşamadan gidip yaptırsaydım. Böyle komplikasyonlara maruz kaldım. 3´üncü kalp ameliyatımı geçirdim. Belki ameliyat olmazdım. Keşke aşıya ulaşabildiğim zaman gidip aşılama yaptırsaydım. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın, pişmanım" diye konuştu.

3 KEZ KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİ

Op. Dr. Mehmet Beşir Akpınar ise, "Daha önce 7 yaşındayken kalp kapağı değiştirildi. 7 yaşındaki birinin vücut boyutuna göre uygun kapak takılıyor. Vücut zamanla ilerledikçe vücut kitlesi arttıkça o kapak küçük gelmeye başlıyor. İlerleyen süreçte o kalp kapakçığı değiştirilmiş ve 2´inci ameliyatını olmuş. 2 kez Covid enfeksiyonu geçirmiş ve aort anevrizması gelişmiş. Aort anevrizması 58 milimetreye kadar ulaşmış bir hastaydı. Bu tarz durumlarda eğer hasta acil ameliyat olmazsa aorttaki yırtık nedeniyle kaybedilme riski çok yüksek. 3'üncü kez kalp ameliyatı olması gündeme geldi. Kaçınılmaz bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Aort anevrizması değiştirildi şu anda herhangi bir kalp problemi yok. Genel durumu iyi mutlu bir şekilde taburcu ediyoruz" dedi.

'3´ÜNCÜ KALP AMELİYATLARI DAHA AĞIR OLUR'

Açık kalp ameliyatı olan bir kişinin zamanla 2´inci ve 3´üncüsüne gereksinim duymasıyla ameliyatların daha ağır geçtiğini aktaran Op. Dr. Akpınar, "Kalp ameliyatları da kitabın sayfaları gibidir. İlk açtığımız zaman bütün dokular, sayfaları ayırır gibi ayrılır. Fakat o kitabı bir kova suya koyduğunuz zaman yapraklar birbirine yapışır ve bir daha okumaya çalıştığınızda yaprakları ayırmak çok zor olur. 2´nci kalp ameliyatları böyledir. 3´üncü kalp ameliyatları biraz daha ağır olur. O yüzden 2´inci, 3´üncü ameliyatları deneyimli merkezlerde deneyimli ellerde olmak lazım" diye konuştu.

RİSK GRUBUNDAKİ KALP HASTALARI İÇİN AŞI ÇAĞRISI

Covid 19'un kalp damar hastalıklarına etkisini anlatan Op. Dr. Akpınar, şöyle konuştu:

"Covid enfeksiyonu başta akciğer hastalığı olarak algılandı. Akciğeri çok harap eden bir hastalık. Fakat damarları da çok kötü etkilediği ortaya çıktı. Damarlarda pıhtılaşmalara neden oldu. Gelecekte ne tür problemlerle karşılaşacağımızı çok bilemiyoruz. En çok etkilediği sistem kalp ve akciğer. Hayatımızı tehlikeye sokan organlardan biri de kalp. Kalp ameliyatından sonra akciğerlerinin sağlıklı olması hastanın hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ama akciğerlerde hasar varsa riski artırıyor. O yüzden kalp hastaları özellikle riskli gruba giriyor. Özellikle risk gurubundaki hastaların aşılarına çok dikkat edip tamamlaması gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-12-10 10:48:59



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