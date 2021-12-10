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Anıl Ulaş Övençoğlu: “Yabancıların gayrimenkul yatırımı artarak devam edecek”

İHA

Anıl Ulaş Övençoğlu: “Yabancıların gayrimenkul yatırımı artarak devam edecek”

Dövizde yaşanan hareketlilikten dolayı yabancı yatırımcıların Türkiye’de özellikle gayrimenkul sektöründe yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyen Övençoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, konut satışlarında ilk sırayı İstanbul’un aldığını aktardı.
Gerek emlak fiyatlarındaki artış gerekse dövizde yaşanan hareketlilik karşısında gayrimenkul yatırımı ile alakalı olarak Anıl Ulaş Övençoğlu değerlendirmelerde bulundu. Emlak fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ve konut almak isteyenler için doğru zaman olduğunu söyleyen Övençoğlu, “Özellikle yabancı yatırımcılar Türkiye’de ciddi yatırımlar yapıyor ve gayrimenkul alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistikleri de bunu destekliyor. Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut satışı ile Ankara izledi. Kurdaki hareketlilikten dolayı yabancılar için Türkiye’den ev alma trendi güçlenerek devam edecek” şeklinde konuştu.
Hedefimiz Türkiye’den global bir marka çıkartmak
2021 yılında yaptığı yatırımlarla inşaat, otel ve turizm sektörlerine de adım atan Övençoğlu Grup, 2014 yılında yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurdukları Realtor Turkey Real Estate ile Türkiye’den global bir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı markası çıkartmayı hedefliyor. Faaliyetlerine güçlü şekilde devam eden sayılı şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Anıl Ulaş Övençoğlu, “Realtor Turkey Real Estate olarak bugün hem Türkiye’de yatırım yapan yabancılara hem de yurt dışında yatırım yapan Türklere, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Rusya, Orta doğu, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Bosna Hersek, Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarı başta olmak üzere totalde 40 ülkeden yatırım ve satış desteği alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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