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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarının ardından Yörük ve doğa konuşulacak

İHA

Orman yangınlarının ardından Yörük ve doğa konuşulacak

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından gerçekleştirilecek Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı, cumartesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak. Çalıştayın kapanış oturumunda Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki ve eğitmen ve doğa bilimcisi Serdar Kılıç da yer alacak.
Muratpaşa Belediyesi ve YÖRKAM, Manavgat ve çevre ilçelerde de etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının ardından bu kez ‘doğa’ temasıyla bir çalıştay topluyor. Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı, 11 Kasım Cumartesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak çalıştay, 3 oturumda yapılacak.

Çalıştayın ilk oturumuna Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici başkanlık edecek. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Orman Mühendisi Mustafa Songür, AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, AÜ YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uslu konuşmacı olarak katılacak.Oturumda Prof. Dr. Neyişçi, ‘Yörükler ve Orman Ekosistemi’ başlıklı bir sunum yapacak. Orman Mühendisi Songür’ün ‘Orman yangınları ve Yörük yaşam tarzının yangınlarındaki rolü ve önemi’ sunumuyla devam edecek oturumda Prof. Dr. Özçatalbaş’ın ‘Ekolojik sürdürebilirlik bakışıyla Yörük yaşam kültürü’ ve Doç. Dr. Uslu’nun ise ‘Yörük, stres ve doğa’ başlıklı sunumları olacak.

İkinci oturumun başkanlığı ise AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker yapacak. AÜ Fen Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kani Işık, Süleyman Demirel Üniversitesi YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç ve AÜ YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Ü. İbrahim Bakır konuşmacı olarak oturumda yer alacak. Prof. Dr. Işık’ın ‘Toroslarda doğayla uyumlu yaşam’ başlıklı konuşmasının ardında oturum Doç. Dr. Genç’in ‘Yörüklerin sanat üretiminde coğrafyanın etkisi’, Dr. Bakır’ın ise ‘Yörüklerde yurt kavramı’ sunumlarıyla devam edecek.
Çalıştay’ın son oturumuna ise AÜ YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu başkanlık edecek. Oturumda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, eğitmen ve doğa bilimcisi Serdar Kılıç, tasarımcı ve yazar Bünyamin Akbulut konuşmacı olarak yer alacak.

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