ATSO Başkanı Çetin: “Antalya’daki Fransız turist sayısını arttırmak için işbirliğine hazırız”

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Francois Magro, Fransa Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Erol ve beraberindeki heyet, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye ATSO Başkan Yardımcıları Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan da katıldı. Görüşmede, turizmin 2021 yılında toparlandığına değinen Başkan Çetin, “Geçtiğimiz yıl Fransız vatandaşımızı Antalya’da misafir ettik. Bu sayıyı daha yukarılara taşımak için karşılıklı olarak her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.



“ATSO üyelerinin neredeyse yüzde 10’u yabancı”

Antalya, ekonomi ve karşılıklı yatırım imkanlarının konuşulduğu görüşmede Başkan Davut Çetin, ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında da bilgiler verdi. ATSO’nun 140 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “Bugün itibari ile 55 bine yakın üyemiz ile Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odasıyız. İstanbul’un ardından Türkiye’de en çok yabancı yatırımcıya sahip kentiz. ATSO olarak 5 bine yakın yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapıyoruz. Üyelerimizin neredeyse yüzde 10’unu yabancı yatırımcılar oluşturuyor. Antalya turizm, tarım, çevreci sanayisi ve markalaşmış serbest bölgesi ile yatırım imkanları açısından en cazip kent durumunda” dedi.



“Turizm 2021’de toparlanmaya başladı”

Antalya ekonomisinin lokomotif sektörünün turizm olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, dünyada yaşanan Covid19 pandemisi ile birlikte ekonomik anlamda büyük hasar aldıklarını söyledi. Pandemiden önce 16 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Davut Çetin, “2020 yılında Covid etkisi ile büyük bir düşüş yaşadık. Bu yıl 9 milyonu aşkın turisti yeniden kentimizde ağırlayarak bir toparlanma sürecine girdik. Umuyorum bu toparlanma bundan sonrada devam edecek” dedi. Fransa’dan Antalya’ya gelen turist sayısının da artması için çalışmalar yapmak istediklerini belirten Başkan Çetin, “Geçtiğimiz yıl Fransız vatandaşımızı Antalya’da misafir ettik. Bu sayıyı daha yukarılara taşımak için karşılıklı olarak her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.



“Tarımda ürün desenimizi iklim değişikliğine göre gözden geçirmeliyiz”

Turizm gibi tarımın da Antalya ekonomisi için çok önemli bir sektör olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Çetin, “Türkiye’nin yaş sebze ve meyve deposuyuz diyebiliriz. Örtüaltı üretimin merkezi konumundayız. Avakado, muz, domates, salatalık gibi pek çok ürünün üretiminde dünya markası bir kentiz. Ancak bu ürünlerin üretimi için çok fazla su gerekiyor. Önümüzde iklim değişikliği ve susuzluk gibi sorunlar ana gündem maddemiz. Bu sebeple ürün desenlerimizi bunları göz önünde bulundurarak yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin ekonomi için önemli etkileri olacağını söyleyen Başkan Davut Çetin, “Bu konuda ATSO olarak çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemizle daha bugün Antalya Çevreci Dönüşüm Çalışmaları Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdik. İklim değişikliğinin Antalya ekonomisine etkilerini ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu çalışma uzun süreli bir çalışma olacak. 2022 yılında bu çalışmanın raporlarını alacağız. Çıkan sonuçlara göre her sektörde neler yapmamız gerektiğini göreceğiz” dedi.



“Antalya’da 162 Fransız ortaklı firma var”

Fransa ile Antalya ekonomik ilişkilerine de değinen Başkan Davut Çetin, ATSO’ya kayıtlı 162 Fransız ortaklı şirketin de faaliyet gösterdiğini söyledi. Antalya’dan Fransa’ya 2020 yılında 25 milyon dolara yakın bir ihracat olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, aynı dönemde Fransa’dan 77 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirtti. Antalya’ya bu yıl 72 bin 563 turistin de geldiğini dile getiren Çetin, “Fransa’ya hem ihracatımızı artırmalı hem ithalatımızı artırmalı hem de gelen turist sayısını daha yukarı seviyelere çıkarmalıyız. Biz bunlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Her zaman yakın ilişkilerimizi sürdürmek isteriz” ifadelerini kullandı.



“Fransız vatandaşları her şey dahil tercih etmiyor”

Antalya’yı çocukluğundan bu yana bildiğini ifade eden Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Francois Magro, Antalya’nın eşsiz bir tarihi ve kültürel güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Bu güzelliğin Fransız vatandaşlarının da ilgisini çektiğini belirten Büyükelçi Magro, “Fransız vatandaşları her şey dahil turizmi tercih etmiyor. Vatandaşlarımız daha çok kültür, gastronomi ve tarih turizmine ilgi duyuyor. Ancak Antalya’da turizm her şey dahile yatkın olması sebebiyle daha az tercih ediliyor. Böyle eşsiz güzelliklere sahip olan bir kent olarak farklı bir çalışma yaparak Fransız vatandaşlarının ilgisini çekebilirsiniz” dedi. Turist sayısının az olmasına Fransa’dan Antalya’ya direkt seferlerin de olması gerektiğinin altını çizen Magro, bu durumun hem Fransa hem de Antalya için büyük bir avantaj olacağını söyledi.



“Türk yatırımcıları Fransa’ya bekliyoruz”

Fransa’nın 600 bini aşkın Türk vatandaşına ev sahipliği yaptığını da söyleyen Magro, bu sayının pek çoğunun işçi olarak Fransa’ya geldiğini söyledi. Türk yatırımcıları da Fransa’ya davet eden Magro, “Fransa’da şu an önemli yatırım fırsatları mevcut. Her ülke gibi bizlerde Covid19 pandemisinden sonra bir toparlanma yaşamak istiyoruz. Bu açıdan önemli destekler veriyoruz. Antalyalı yatırımcıları da bu konuda sizlerle beraber yapacağımız işbirlikleriyle bilgilendirmek isteriz” şeklinde konuştu.

FranceTech adında bir oluşumun da Türkiye’de faaliyete geçtiğini dile getiren Büyükelçi Herve Francois Magro, Antalya’dan startup firmalarının da buradan kendilerini destekleyecek yatırımcıları bulabileceğini söyledi. Özellikle yazılım alanında çalışan firmalar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Magro, “Genç fikirler bu sayede yatırım imkanlarından faydalanabilirler” dedi.



“Sıfır karbon için her türlü desteğe hazırız”

Konuşmasının sonunda iklim değişikliğine de değinen Magro, “Hükümet tarafından Paris İklim Antlaşması’nın imzalanması çok olumlu bir adım oldu. Sizlerin de karbon salınımını sıfıra indirecek ve çevreci ekonomi ile ilgili yaptığınız çalışmaları büyük bir beğeni ile dinledim. Bu konuda bizler her türlü işbirliğine hazırız. Her türlü desteği vermek isteriz. Bu sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın sorunu. Bu sorunu hep birlikte çalışarak aşmalıyız” açıklamalarında bulundu.

Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Francois Magro’ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Antalya tablosunu armağan etti.

