Kışlahan Meydanı’ndan şarkılar yankılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışlahan Meydanı’ndan şarkılar yankılandı

İHA

Kışlahan Meydanı’ndan şarkılar yankılandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği kapsamında Kışlahan Meydanı’nda konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği ile Antalyalıları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) Kışlahan Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

“Alkış ve danslarla eşlik ettiler”
Konserde yerli ve yabancı parçalar çalan ABBO, Antalyalılara keyifli bir gün yaşattı. Yayaların yoğun olduğu yerlerden biri olan Kışlahan Meydanı’nda gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. Konseri izleyenler alkışlarıyla şarkılara eşlik ederken, müziğin ritmine kapılan vatandaşlar ise danslarıyla bandoya eşlik etti. 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği kapsamında ABBO farklı noktalarda Antalyalılarla buluşmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
YEREL HABERLER Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren sanık: Isınmak ...
ATSO Başkanı Çetin: “Antalya’daki Fransız turist sayısını arttırmak için işbirliğine hazırız”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Antalya’daki Fransız turist ...
ATB Başkanı Çandır: “Antalya, Türkiye’nin örtüaltı varlığının yüzde 39’una sahip” “Meyve sebzenin yarısı israf ediliyor”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Antalya, Türkiye’nin örtüaltı ...
Orman yangınlarının ardından Yörük ve doğa konuşulacak
YEREL HABERLER Orman yangınlarının ardından Yörük ve doğa ...
'5 Star International Cup' golf turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER '5 Star International Cup' golf turnuvası sona erdi
Prof. Dr. Gürkan: “Ege ve Akdeniz’de mide kanseri oranı Doğu illerine göre daha düşük”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gürkan: “Ege ve Akdeniz’de mide kanseri ...
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi; polise giderek teslim oldu
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi; polise ...
Anıl Ulaş Övençoğlu: “Yabancıların gayrimenkul yatırımı artarak devam edecek”
YEREL HABERLER Anıl Ulaş Övençoğlu: “Yabancıların gayrimenkul ...
Büyükşehir’den yılbaşı festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yılbaşı festivali
Antalya’nın Sürdürülebilirlik Elçileri
YEREL HABERLER Antalya’nın Sürdürülebilirlik Elçileri
'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
YEREL HABERLER 'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
Antalya'da emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü Katil zanlısı koca eşini gece öldürüp sabaha kadar başında bekleyip sabah polise teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da emekli öğretmen kocası tarafından ...
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık ...
Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı ...
Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (4)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ...
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu´na coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu´na coşkulu karşılama
Bakan Kurum: "COP 22'de 17 karar müzakere edildi ve onaylandı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Denizdeki kirliliğinin yüzde 80’i karasal kaynaklıdır, kararlar içerisinde öne çıkanlardan bir tanesi kara kökenli kirleticilere ilişkin protokolün güncellenmesiydi" Ülkelerin deniz çöplerine dair ulusal mevzuatlarını geliştirmeleri ve plastik kullanımını azaltmalarını teşvik edici kararlara imza attık" "Akdeniz’de biyoçeşitliliğin korunması için, istilacı türlere karşı önlemleri yeniden belirledik, deniz ne kadar büyük olursa olsun, koruma hep kıyıdan başlar”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "COP 22'de 17 karar müzakere edildi ve ...
2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu
YEREL HABERLER 2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli karşılama Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'ya yüzlerce motosiklet eşliğinde girdi
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na Alanya'da görkemli ...
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu, ...
Emine Erdoğan: "Akdeniz kirlilikten olumsuz etkileniyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan: "Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler olarak en başta kapımızın önünden başlamalı ve geleceğin dünyasına mavi bir Akdeniz bırakmalıyız" "Orman yangınları gibi afetlerden, denizlerdeki kirlilik stresinden ve biyolojik çeşitlilik kaybından Akdeniz son derece olumsuz etkileniyor" "2019’da plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık ve 2019-2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağladık" "Bu da plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın engellenmesi demek" "Sıfır atık uygulaması başladığı günden bu yana 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı" "Geri kazanım oranı projeye başladığımızda yüzde 13 iken, bu oran şu an yüzde 22’nin üzerine çıktı. 2023 için hedefimiz yüzde 35" "Dünyanın en eski şahitlerinden caretta carettaların kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez rolleri var" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Konferansta alınan kararların mavi Akdeniz’in geleceği için, evlatlarımızın geleceği için hayırlı ve güzel sonuçlar getirmesini diliyorum"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: "Akdeniz kirlilikten olumsuz ...
Konya'dan Manavgat´a gelip, evi terk eden eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Konya'dan Manavgat´a gelip, evi terk eden eşini ...
Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ...
Antalya için 3 gün `kuvvetli fırtına´ uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 3 gün `kuvvetli fırtına´ uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.