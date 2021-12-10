Kışlahan Meydanı’ndan şarkılar yankılandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği kapsamında Kışlahan Meydanı’nda konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği ile Antalyalıları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) Kışlahan Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.



“Alkış ve danslarla eşlik ettiler”

Konserde yerli ve yabancı parçalar çalan ABBO, Antalyalılara keyifli bir gün yaşattı. Yayaların yoğun olduğu yerlerden biri olan Kışlahan Meydanı’nda gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. Konseri izleyenler alkışlarıyla şarkılara eşlik ederken, müziğin ritmine kapılan vatandaşlar ise danslarıyla bandoya eşlik etti. 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği kapsamında ABBO farklı noktalarda Antalyalılarla buluşmaya devam edecek.

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