Kent genelinde vektörel mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı biyosidal ürün uygulayıcı sertifikaya sahip bin 302 personel ve 248 araçla 19 ilçede sinek ve haşere ile mücadelesine yaz kış ara vermeden devam ediyor. Ekipler, sivrisinek, karasinek ve hamamböceği başta olmak üzere zararlılara karşı vektörel mücadele yapıyor. 19 ilçeyi mahalle mahalle dolaşan Büyükşehir ekipleri, foseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, havuzlar, pasajlar, bodrumlar, sığınaklar, rögarlar, çöp konteynerleri ve mazgallar periyodik olarak ilaçlıyor.



“Mesire alanlarına tuzak”

Halkın ortak kullanım alanları, piknik yerleri ve mesire alanlarında karasineklere karşı ilaç ve tuzak çalışmaları yapılıyor. Sinek, yakarca, pire, kene, kemirgenlere yönelik besihane ve ağıllar da sürekli olarak ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarını akıllı telefonlardan takip sistemi ile gerçekleştiren ekipler hangi sokaklara girildiği ne kadar ilaç uygulandığı gibi tüm verileri kurulan sistemden takip edebiliyor.



“Atık lastikler toplanıyor”

Mücadele kapsamında sinek üremesine ortam sağlayan ve çevreye zarar veren atık lastikler de toplanıyor. Çevreci belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi topladığı atık lastikleri geri dönüşüme göndererek, ekonomiye de katkı sağlıyor.

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