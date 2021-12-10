Manavgat’ta kumar operasyonu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Side’de bir kafeye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

Side Mahallesi'nde B.A. isimli şahsa ait bir işletmede kumar oynandığı bilgisi alınması, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda işyerinde kumar oynadığı belirlenen H.Ö., K.A., M.C. ve Y.Z. isimli şahıslar hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 5 bin 344 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi B.A. hakkında TCK 228. Maddesi uyarınca 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

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