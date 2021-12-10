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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Ulusal Girişimcilik Zirvesi tamamlandı

İHA

1. Ulusal Girişimcilik Zirvesi tamamlandı

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Girişimcilik Kulübü tarafından, Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonunda 1’inci Ulusal Girişimcilik Zirvesi düzenlendi.
Antalya’da kendi alanında yeni projeler geliştiren, yeni fikirleri hayata geçiren ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halka yeni hizmetler sunan girişimci olarak tanınan kişilerle genç nesli bir araya getirmek; onların deneyimleriyle lise öğrencilerinin taze fikirlerini buluşturmak amacıyla Ulusal Girişimcilik Zirvesi düzenlendi.

“İki oturum yapıldı”
Zirve, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in açılış konuşmasıyla başladı. Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder’in, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Dr. Ali Cem Başarır ve Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun’a plaket vermesiyle devam eden zirve Dr. Ali Cem Başarır ve Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun’un moderatörlüğünde iki oturum olarak gerçekleşti. Zirveye, Patent'in kurucusu Erdem Kaya, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Yunus Alp Gök, Başpehlivanı İsmail Balaban, Akdeniz Üniversitesi TEKNOKENT Kordon Kan Bankası Sorumlusu Dr. Durmuş Burğucu, Ekici Peynir şirketi Genel Müdürü Burçin Ekici, Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Şenay Sadıç konuşmacı olarak katıldı.

“Başarı hikayeleri anlatıldı”
Forum şeklinde düzenlenen zirvede girişimciler kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak nasıl başarılı olunacağını, vazgeçmeden, ruhlarının uygun olduğu işleri yaparlarsa kendilerini, çevrelerini, ülkelerini ve dünyayı nasıl ileriye taşıyabileceklerini anlattılar. Ortaya atılan her fikrin kıymetli olduğunu ancak bu fikirlerin işlenip zenginleştirildiği zaman değer kazandığını vurgulayan girişimciler, öğrencilerin merak ettikleri sorulara cevaplar vererek zirveyi tamamladı. Ayrıca Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı zirvede Ümit Uysal deneyimlerini anlatarak öğrencilere samimi açıklamalarda bulundu.

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