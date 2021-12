Başkan Tütüncü: “Nesillerin inşası için çalışmalıyız”

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, ‘7 Güzel Adam’ Projesi kapsamında Neşet Ertaş STK Merkezi’nde düzenlenen şair ve yazar Sezai Karakoç’un anlatıldığı söyleşide bir araya geldi. Söyleşide konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Işıltılı binaları, kocaman meydanları, devasa parkları her belediyeci biliyor ve yapıyor. Önemli olan bir neslin inşasına katkı sağlayacak çalışmaları ortaya koyabilmek” dedi.



Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Tütüncü, öğrencilere Sezai Karakoç’un ‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine’ adlı şiirini okudu ve yarının geleceği gençler için yaptıkları hizmetleri anlattı. Gençlerle bir araya gelmekten büyük bir keyif aldığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Ne zaman gençlerimizle buluşsak müthiş bir enerji ortaya çıkıyor. Bu ülkenin gençleriyle konuşmak bizim için son derece mutluluk verici ve ufuk açıcı oluyor. Bizden sonra gelen kuşakların çok daha güçlü, çok daha sağlam geldiğini görüyorum. Güçlü bir gençlik arkadan geliyor”dedi.



“Işıltılı binaları her belediyeci yapıyor”

Belediyeciliğin bir gelecek tevekkülü ile yapıldığı zaman anlam ifade ettiğine değinen Tütüncü, “Işıltılı binaları, kocaman meydanları, devasa parkları her belediyeci biliyor ve yapıyor da zaten. Önemli olan bir neslin inşasına katkı sağlayacak çalışmaları ortaya koyabilmek. Bizim gençlerimiz kendilerini yetiştirecek kütüphanelere sahip olsunlar, ortamlara sahip olsunlar, kültür ve sanatla kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Bizim gençlerimiz bilimi seviyorlarsa, sayısalın peşinden ilerliyorlarsa, o zaman Bilim Merkezlerimiz olsun diyoruz. Spor yapmak istiyorlarsa en güzel spor tesisleri bizde olsun istiyoruz” diye konuştu.



“Kütüphanecilik tarihinde en büyük kampanya”

Belediyenin envanterinde 1 milyon kayıtlı kitap olmasını isteyen Tütüncü, “16 tane kütüphane kuruyoruz, hedefimiz 2023 yılında 29 Ekim’de Kepez’in 16 tane kütüphanesinin olmasını istiyorum. Bu konuda önemli yol kat ettik. Kitap envanteri konusunda önemli noktalara geldik. Kütüphanecilik tarihinin bilinen en büyük bağış kampanyasını biz başlattık. Akdeniz Üniversitesi’nin karşısına Türkiye’nin en büyük, 2 bin kişinin aynı anda ders çalışabileceği kütüphanenin hayalini kurduk. 2023 yılında 29 Ekim’e böyle bir kütüphaneyi kuracağız” dedi.



“En kapsamlı bilim merkezi”

Türkiye’nin en büyük bilim merkezini kurduklarını belirten Tütüncü, “Türkiye’de 8 tane Bilim Merkezi var. Bunların içinde en büyük, en kapsamlı bilim merkezini kurmakta bize nasip oldu. Okul öncesinden üniversiteye kadar, ailelere kadar bilimle iletişim kurmak isteyen herkesi bağrına basan muhteşem bir bilim merkezi yaptık. Kültür sanat alanında müzik okullarımız, tiyatro kurslarımız, resim kurslarımız var, bütün bunların yanında yıllar boyunca gizli kalacak yetenekleri ortaya çıkarmanın çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü, öğrencilere Sezai Karakoç’un ‘Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine’ adlı şiirini de okudu.

