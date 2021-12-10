Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde 28 Temmuz’da çıkan ve 4 hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev ve işyerinin zarar gördüğü yangınla ilgili dava görülmeye başlandı. ‘Çocuk Mahkemesi’ sıfatıyla Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan C.Y. mahkemece tahliye edildi.

Kavaklı Mahallesi’nde 28 Temmuz’da çıkan ve 4 hektarlık ormanlık alan ile çok sayıda ev ve işyerinin zarar görmesine neden olan orman yangınıyla ilgili dava ‘Çocuk Mahkemesi’ sıfatıyla Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık C.Y. Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık M.A.T., sanık avukatları ile ev ve işyerleri zarar gören 22 vatandaştan 17’sinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatı salonda hazır bulundu.

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ormanı yaktığı iddia edilen M.A.T., ormanlık alanın kenarından yürürken C.Y.’nin kendisini çağırdığını belirterek, “Beni 'Ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. Ben istemiyordum. C.Y. beni tehdit edip ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. O sırada C.Y.’nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla orada bulunan kuru dalları tutuşturdum. C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Ben yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim” dedi.

Mahkeme başkanının ‘Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle’ demesi üzerine M.A.T., “Yangını C.Y. beni tehdit ettiği için çıkardım. Ben korktuğum için böyle ifade vermiştim. Ben yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Benim şimdiki ifadem daha doğrudur” dedi.

Tutuklu sanık C.Y. ise kendisinin ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek, “Ben olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip edip kaçardı. Ben kendisini bir keresinde yakalayıp boğazını sıkmıştım. M.A.T.’nin ablası ile benim gönül ilişkim olmuştu. Bu nedenle bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. Ben M.A.T.’ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim. Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Duruşmaya katılan şikayetçiler de yangın nedeniyle ev ve işyerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç vasfı ve mahiyetindeki değişme olabileceği ve delillerin toplanmış olduğunu belirterek, C.Y.’yi tahliye ederken, M.A.T.’nin devlet yurdunda kalması şeklindeki tedbiri kaldırdı. Mahkeme heyeti, M.A.T.’nin ‘olay tarihi itibariyle işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği’ hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’ndan rapor istenmesine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



14 yıl hapsi isteniyor

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 hektarlık ormanlık ve şikayetçilerin ev ve iş yerlerinde zarara neden olan yangının şüpheli M.A.T. tarafından çıkarıldığı, diğer şüpheli C.Y.'nin ise aklında orman yangını olmayan M.A.T.'yi yönlendirdiği belirtildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'yle 24 vatandaşın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve olayla ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası cezalandırılmaları talep edildi.

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