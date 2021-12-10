Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 2 metre derinlikteki drenaj kanalına düşen 'Cocker' cinsi köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı. Kurulanıp, beslenen köpeği, Büşra Kök sahiplendi.

Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'ndeki drenaj kanalına, saat 14.00 sıralarında köpek düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen harekete geçti. Adrese gelen ekipler, merdivenle kanala indi. İtfaiyeciler, 'Cocker' cinsi köpeği 45 dakikalık çalışma sonucu çıkardı. Esnafın kurulayıp, beslediği köpeği hayvansever Büşra Kök sahiplendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-10 15:02:58



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