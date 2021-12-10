Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmcilere LaraKundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) Başkanı Ramazan Taş ve birlik üyeleri ile birlikte LaraKundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. LATUYAP ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları projeyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Projenin uzun ömürlü olması için öncelikle bölgenin taşkın sorunun çözülmesi gerektiği anlatıldı. Toplantıda, oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken proje önündeki engeller, diğer kurum kuruluşlarla birlikte yapılması gerekenler ve işbirliği konuları ele alındı.

Sunumlarda, Kundu bölgesinin en önemli sorunun su baskını ve taşkın olduğu belirtilerek, Acısu, Kopak çayları ve Karaöz kanalının oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Bölgede mutlaka bir taşkın koruma ıslah projesi geliştirilmesinin önemine işaret edilerek, bunun devletin yatırım programına alınması gerektiği vurgulandı. Projenin geliştirilmesi önündeki en büyük sıkıntının alandaki mülkiyet sorunları olduğu da kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı ve mülkiyet sorunlarının giderileceği büyük bir imar ve kamulaştırma programının akabinde ASAT ve DSİ’nin ortak çalışması ile bölgeye değer katacak, taşkınlarla mücadele edecek bir proje hayata geçirilebileceği anlatıldı.

Kundu ve çevresinin çok önemli bir turizm bölgesi ve yurt dışı turizme açık gelişme potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Bölgede yaşanan taşkınla ilgili aksaklıkların Türkiye’nin uluslararası turizm platformundaki imajını olumsuz etkilediği belirtilerek, ulusal bir problem olarak düşünülmesi gerektiği ifade edildi.

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