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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’lü öğrenciler ‘Farkındalık Çemberine’ girdi

İHA

ALKÜ’lü öğrenciler ‘Farkındalık Çemberine’ girdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) özel gereksinimli olan ve olmayan öğrenciler, gönüllü üniversite öğrencileriyle birlikte el ele vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için ‘Farkındalık Çemberine’ girdi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında ‘Ele Ele Verelim Farkındalık Çemberine Girelim’ konulu etkinlik düzenlendi. Akranların özel gereksinimli öğrencilere karşı olumlu tutum geliştirmesi ve okul ortamında sosyal kabulün arttırılması amacıyla, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Hayallere Hayat Verenler öğrenci topluluğu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli olan ve olmayan öğrenciler kapsayıcı fiziksel aktivite etkinliklerine katıldı.

ALKÜ Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, akademisyenler, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler ile Alanya Yedi Bilim Koleji ve Alanya Özel Eğitim Meslek Okulundan 50 öğrencinin yanı sıra ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinden 50 gönüllü öğrenci olmak üzere yaklaşık 130 gönüllü katıldı. Öğretim üyelerinin, özel gereksinimli olan ve olmayan öğrenciler ile gönüllü üniversite öğrencilerinin kapsayıcı ortamda fiziksel aktivite yaptıkları ve dans edip eğlendikleri etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi ve madalya takdim edildi.

“Kapsayıcılık konusu dikkat çekici hale gelmiştir”
ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş özel gereksinimli bireylerin haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Dünya Engellilik Raporu’nun yayımlanması ile “Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımında, “kapsayıcılık” konusunun dikkat çekici hale geldiğini ve düzenlenen bu etkinlikte özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin kapsayıcı fiziksel aktiviteye oldukça geniş bir katılımın sağlandığını dile getirdi. Dekan Güngörmüş, dışlayan değil içeren bir dünyada, herkes için eşit ortamların sağlanacağı daha nice 3 Aralıklar yaşanması temennisinde bulundu.

“Her yıl farkındalık çemberine katılım giderek çoğalacak”
Etkinliğin yürütücüsü, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sibel Nalbant ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri “Ele Ele Verelim Farkındalık Çemberine Girelim” konulu etkinliği her yıl geleneksel olarak düzenleyerek farkındalık çemberine katılım sayısını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi. Doç. Dr. Nalbant, okul ortamındaki sosyal kabulün geliştirilmesinde, olumlu akran tutumunun anlamlı düzeyde etkisi olduğunu ve okullarda farklılıklarla birlikte yaşama kültürünün yaygınlaşması için kapsayıcı fiziksel aktivite etkinliklerine düzenli olarak yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

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