Selden sığındıkları binada 3 gündür mahsur kalan köpekler iş makinesiyle kurtarıldı ASAT ekipleri iş makinesiyle kepçeye aldıkları köpekleri güvenli bölgeye bıraktı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yoğun yağışın ardından sığındıkları inşaat halindeki binada 3 gündür mahsur kalan iki köpeği, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü(ASAT) ekipleri iş makinesiyle kurtardı.

Turuncu uyarının yapıldığı Antalya’da 3 gün önce kuvvetli yağış ve fırtına hakim oldu. Bu yağışların en fazla düştüğü nokta ise Döşemealtı ilçesi oldu. Metrekareye 206 kilogram yağışın düştüğü ilçede yollar ve lüks villaların çevresi göle döndü. Çok sayıda sokak hayvanlarının da yaşadığı bölgede köpeklerde olumsuz etkilendi. Suya kapılmak istemeyen iki köpek inşaat halindeki bir binanın içine sığındı. 3 gün geçmesine rağmen etrafı suyla kaplı binadan çıkamayan köpeklerin seslerini duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yardım yapmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Vatandaşlar bölgede çalışma yapan ASAT ekiplerinden destek istedi. İş makinesinin kepçesine binen bir vatandaş köpeklerin olduğu noktaya ulaştı. Kepçeye alınan iki köpek kıyıya çıkarıldı. 3 günlük esaretten kurtarılan köpeklere vatandaşlar yiyecek verdi. ASAT ekiplerinin bu duyarlı davranışı hayvanseverlerin takdirini topladı.

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