'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya yatırıldı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Tanuğur: "Umuyoruz ki çok yakın zamanda arı ürünleri üretimi denetlenecek"

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, çok yakın zamanda arı ürünleri üretiminin denetleneceğini ve sofralara ulaşan her ürüne güvenebileceklerini umduklarını söyledi.

Pandemi süreci başta gıda sektörü olmak üzere, halk sağlığını etkileyen birçok sektörde gıda güvenliğini çok daha önemli bir hale getirdi. Büyüme ve ihracat hedefleri için tarım ve gıda alanlarında yapılabilecekler, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması amacıyla Güvenilir Ürün Platformu tarafından “Güvenli 2023 İstanbul Projesi” başlatıldı. Güvenilir Ürün Platformu’un “Bayim Olur Musun Fuarı” kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Güvenilir 2023 İstanbul Etkinliği’ni gerçekleştirildi. Özgen Nama, Osman Cenk Akın, Nadir Güllü, Erol Naim Özgüner ve Enes Örer’in konuşmacı olduğu etkinlikte güvenilirlik konusunda önemli mesajlar verildi ve bu alanda çalışma yapan kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi. BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu projeye verdiği destek üzerine teşekkür belgesi ve güvenilirlik sertifikası aldı.

“Güvenilir2023 İstanbul Projesi” kapsamında pandeminin başlangıcından bu yana İstanbul’da 15 bin gıda işletmesine eğitim verildi. Bu eğitim projesi ile gıda işletmelerine güvenilir üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitimler ile firmaların, farklılaşan tüketici taleplerine kolay adaptasyonu, dış pazarlarda üstünlüklerinin arttırılması ve İstanbul’a Güvenli Şehir sıfatının kazandırılması amaçlanıyor.



"Ödüle layık görüldü"

27 Kasım’da Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen “Güvenilir Markalar Konuşuyor" etkinliğinin ardından güvenlik alanında öne çıkan kurum ve isimler ödüle layık görüldü. Bu değerli isimler arasında Samancı da yer aldı.

Tanuğur, Bu proje kapsamında “Hayat Güvenilir Olsa” sloganıyla markaların güvenilirliğinin masaya yatırıldığına dikkat çekti.

Projeyi desteklediklerini dile getiren Tanuğur, "Covid 19 salgını ile doğal arı ürünlerine olan ilgi eskiye göre çok daha yükseldi. Tüketicinin aklına ilk gelen soru tabi ki “En güvenilir ürüne nasıl ulaşırım?” oluyor. Biz izlenebilir ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriyoruz. Doğaya saygı duyan sözleşmeli arıcılık modelimiz ile de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Anadolu arı ürünlerini dünyaya tanıttığımız bu yolculuğun henüz çok başındayız. Şu ana kadar 17 ülkeye ulaştık, kendi ülkemizde de Anadolu propolisi ve diğer arı ürünlerinin bilinirliğini arttırdığımızı düşünüyorum. Kalite ve üretimde güvenilirlik konusunda da, ürünleri tercih ederken dikkat edilmesi gereken hususlara sık sık değiniyorum. Bana ulaşan, soru soran kişileri doğru bilgilendirmeye çok önem veriyorum. Güvenilir2023 İstanbul Projesi ile üretimde güvenilirlik farkındalığı oluşturmayı amaçlayan Güvenilir Ürün Platformu’na da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"Denetlenecek"

Arı ürünlerinde standardizasyon ve kontrolün öneminin altını çizen Dr. Tanuğur; “Ben de ulusal ve uluslararası platformlarda arı ürünlerinin bir tebliğinin olması konusunda çabalıyorum. Birçok uzman ile bu konuda çalıştaylarda bir araya geliyoruz. Umuyoruz ki çok yakın zamanda arı ürünleri üretimi denetlenecek ve sofralara ulaşan her ürüne güvenebileceğiz" diyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.