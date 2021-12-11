Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

DHA

Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti


Ahmet ACAR/DEMRE, (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni bu yıl gezen 502 bin 36 ziyaretçiden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir elde edildi. İlçedeki 4 ören yerini kasım ayında 22 bin 76 kişi ziyaret etti, 672 bin 343 bin lira gelir sağlandı.
Demre'deki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. İlçedeki 4 ören yerini bu yıl 502 bin 36 kişi gezdi. Ziyaretlerden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir sağlandı. Geçen yılın 11 ayında 4 ören yerini 253 bin 138 ziyaretçi gezmiş, 5 milyon 524 bin 368 lira gelir elde edilmişti. Bu rakamlara göre Demre'deki dört ören yerinin ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre 2'ye, gelir ise 3'e katlandı.
Demre'de Ortadoksların kutsal mekanı olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni bu yılın kasım ayında 9 bin 822 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 350 bin 280 lira gelir elde edildi. Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni geçen yılın kasım ayında ise gezen 5 bin 286 ziyaretçiden 140 bin 890 lira gelir sağlanmıştı. Aziz Nikholaos Anıt Müzesi bu yıl 241 bin 2 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerden 9 milyon 989 bin 330 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde müzenin ziyaretçi sayısı 107 bin 460, geliri ise 3 milyon 92 bin 146 liraydı.
MYRA ANTİK KENTİ'NE İLGİ
Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan, kaya mezarları ile ünlü Myra Antik Kenti'ni kasım ayında 9 bin 303 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 299 bin 280 lira gelir sağlandı. Geçen yılın kasım ayında Myra Antik Kenti'ni ziyaret edenlerin sayısı 4 bin 370, geliri ise 103 bin 176 liraydı. Bu yıl Myra Antik Kenti 195 bin 415 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretlerden 6 milyon 297 bin 425 lira gelir elde edildi. Geçen yıl 11 ayda antik kente gelen 89 bin 839 ziyaretçiden 2 milyon 155 bin 668 lira kazanç sağlanmıştı.
SIMENA ANTİK KENTİ
Demre'de karada olup da yolu olmayan Kekova Bölgesi'ndeki Simena Antik Kenti'ni kasım ayında gezen 1608 ziyaretçiden 18 bin 200 lira gelir elde edildi. Geçen yıl kasım ayında antik kenti 861 kişi ziyaret etmiş ve 7 bin 644 lira kazanç sağlanmıştı. Bu yıl Simena Antik Kenti 43 bin 637 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretlerden 495 bin 198 lira gelir sağlandı. Geçen yıl 11 ayda Simena Antik Kenti'ni gezen 28 bin 94 ziyaretçiden elde ediler gelir ise 222 bin 504 lira olmuştu.
MÜZE ZİYARETÇİSİ ARTTI
Likya Uygarlıkları Müzesi'ni kasım ayında gezen 1343 ziyaretçiden 4 bin 112 lira gelir elde edildi. Geçen yılın kasım ayında müzeyi 815 kişi ziyaret etmiş, 2 bin 40 lira gelir sağlanmıştı. Bu yıl müzeyi ziyaret eden 21 bin 982 kişiden 54 bin 47 lira gelir elde edildi. Geçen yıl 11 ayda Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 14 bin 408 kişi ziyaret etmiş ve 54 bin 50 lira gelir sağlanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-12-11 12:59:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi Antalya’da karşı şeride geçen kamyon ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden adamın cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda ...
Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar tespiti yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar ...
Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya yatırıldı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Tanuğur: "Umuyoruz ki çok yakın zamanda arı ürünleri üretimi denetlenecek"
YEREL HABERLER 'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya ...
3.Alanya Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER 3.Alanya Kitap Günleri başladı
Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı turistin çantasını çalıp kaçtı Hırsızlık şüphelisi turist kaldığı başka bir otelde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı ...
Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadın, çanta ve elbise astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı Kokainin bulunduğu anlar narkotik polisinin kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo ...
Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi Gizemli Alman kadın yeniden ortaya çıktı
YEREL HABERLER Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul ...
Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean kamerada Manavgat'ta iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası kazayla son buldu
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean ...
Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı ‘scootermetre’ hesabına düştü Genç kız hastaneye kaldırılırken, yaralanmayan arkadaşı süreli kiralanan scooteri daha fazla ücret yazmaması için direğe bağladı Kazalı scooter, olayla ilgili polisin işlemleri sürerken başka bir genç tarafından kiralanıp götürüldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, ...
Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise zor anlar yaşattı Direksiyon başında kendinden geçen kadının araç sahibinin açtığı yedek anahtarla dışarı çıkarıldı Otomobilin içinde alkol şişeleri görülürken Rus uyruklu kadın 2.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise ...
Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 arttı En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu
YEREL HABERLER Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 ...
Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
YEREL HABERLER Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında ...
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
YEREL HABERLER Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, ...
Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı Demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen kamyon, 4 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, ...
Ahıskalı Türkler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek Dünya Ahıskalı Türkler Birliği’ne tekrar genel başkan seçilen Ziyatdin Kassanov: “Malımızla, varlığımızla, canımızla Türk milleti, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız” “Ahıska Türkleri olarak Türk milletine ve Türk devletine vefa borcumuz var” “Biz 3 kere sürgüne uğrayan bir toplumuz. Hayat bizi 9 ülkeye parçalasa da ne dinimizi, ne dilimizi ne de örf ve adetlerimizi kaybetmedik”
YEREL HABERLER Ahıskalı Türkler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam ...
Selden sığındıkları binada 3 gündür mahsur kalan köpekler iş makinesiyle kurtarıldı ASAT ekipleri iş makinesiyle kepçeye aldıkları köpekleri güvenli bölgeye bıraktı
YEREL HABERLER Selden sığındıkları binada 3 gündür mahsur kalan ...
2 liseli sınıfta darbedildi
YEREL HABERLER 2 liseli sınıfta darbedildi
ALKÜ’lü öğrenciler ‘Farkındalık Çemberine’ girdi
YEREL HABERLER ALKÜ’lü öğrenciler ‘Farkındalık Çemberine’ girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.