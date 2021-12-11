Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde

DHA

Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)AVRUPA Konseyi himayesindeki 'European Museum Forum' tarafından düzenlenen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi finale kaldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Avrupa Konseyi himayesindeki 'European Museum Forum' tarafından düzenlenen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den 3 müzenin finale kaldığını açıkladı. Yazgı, 2018'de ziyarete açılan Göbeklitepe Örenyeri, 2019'da ziyarete açılan Van Müzesi ile 2020'de ziyarete açılan Tunceli Müzesi'nin finale kalan 3 müze olduğunu söyledi. Finale kalan müzelerle ilgili süreçte, sunumlar ve ilgili çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
3 MÜZE FİNALDE 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün her yıl verilen bir ödül olduğunu ve 2022 ödülü için Türkiye'den Göbeklitepe Örenyeri ile Van ve Tunceli müzeleri için yaz aylarında başvuru yapıldığını söyledi. Avrupa'nın diğer müzelerinin başvurduğu ödül için 'European Museum Forum' yetkililerinin, ağustos-eylül aylarında 3 aday müzeyi ziyaret ettiğini belirten Gönültaş, "Kendi prosedürlerine göre tespit ve gözlemlerini yapıp döndüler. Kasım ayı sonlarına doğru başvuru yapan müzelerin kriterleri karşılayıp karşılamadığına dair toplantılar sonunda karşıladıkları belirlenen müzeler finale kaldı. Bizim üç müzemiz de finale kaldı. Henüz resmi açıklama yapılmadı ama edindiğimiz bilgiye göre Avrupa genelinde 60 dolayında müzenin finale kaldığını biliyoruz" dedi.
FİNAL MAYISTA ESTONYA'DA
Finale kalan Göbeklitepe, Van ve Tunceli müzeleri için gelecek yıl 4-7 Mayıs'ta Estonya'da düzenlenecek törende sunum yapacaklarını açıklayan Gönültaş, "Finale kalan bütün müzeler burada sunumlarını yapacak ve orada karara bağlanacak. Burada temel ödül 'Yılın Müzesi Ödülü' ayrıca 8 branşta daha alt kategorilerde ödüller veriliyor" diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN 2 MÜZE KAZANMIŞTI
Türkiye'den daha önce 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü 1977'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2014 yılında ise Masumiyet Müzesi kazanmıştı. Alt kategorilerde ise Troya Müzesi, Antalya Müzesi, Eskişehir Odunpazarı Modern Müze ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin de bulunduğu 8 müze ödül kazandı.
2022'NİN ADAY MÜZELERİ
GÖBEKLİTEPE: Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe Örenyeri, Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunuyor. İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi'nce 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar bulunmuştu. Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarılmıştı.
VAN MÜZESİ: 1932 yılında yapılan bir depo binası Van müzesinin ilk temelini oluşturuyor. Bölgede çok sayıda bulunan Urartu çivi yazılı zafer stelleri ile Akkoyunlu ve Karakoyunlulara ait koç ve koyun şeklindeki mezar taşları bulundukları yerlerden toplanarak söz konusu depo binasında korunuyor. 2019 yılında modern müzecilik anlayışı ile 13 bin metrekarelik bir alana inşa edilen yeni müze binasında 23 sergi holü bulunuyor. Müzede, Urartular, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserler, sikkeler ve Van halk kültürüne ışık tutan etnografik eserler sergileniyor. Sergilenen önemli eserler arasında Urartu dönemi bilezik ve pazubentler, adak levhası, çivi yazılı boncuk, küpeler var.
TUNCELİ MÜZESİ: 1935-1937 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilen, Erken Cumhuriyet Dönemi özelliğine sahip bina, 2020 yılında ziyarete açıldı. 5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan kare formlu, 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip müzede, Alman mimari tarzında yapılan yapıda 1800 metrekare büyüklüğe sahip avlusu, konser, tiyatro, konuşma vb. etkinliklerin düzenleneceği bir alan bulunuyor. Avluda 20 taş eser sergileniyor. Arkeolojik eser teşhirinde bu yörede çıkarılmış paleolitik dönemden Türkİslam dönemine ait toplam 340 eser yer alıyor. Sikke eser teşhir salonunda Grek döneminden Osmanlı dönemine ait toplam 158 sikke sergileniyor. Etnografya eser teşhirinde Tunceli yöresinin geleneksel yaşamına ait 195 etnografik eser yer alıyor. İnanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsilen teşhirler bulunuyor. Cumhuriyet dönemi teşhir salonunda ise tapu senetlerinden muhtar mühürlüklerine kadar o dönemi yansıtan çeşitli eserler sergileniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-12-11 14:34:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının yüzü, bin 500 kilometre uzaklıkta güldü Geçen temmuz ve ağustos ayında Van'da yaşanan sel felaketinde, Arıcı Ahmet Atasoy'un 200 arılı kovanı telef oldu Elinde kalan kovanlarıyla Kumluca'da arılarını kışlatan Atasoy'un 200 kovanlık kaybı, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce giderildi Bin 500 kilometre yol gelen görevliler, Arıcı Atasoy'a 200 kovanını teslim etti
YEREL HABERLER Van'daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının ...
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ...
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi Antalya’da karşı şeride geçen kamyon ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden adamın cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda ...
Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar tespiti yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar ...
Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya yatırıldı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Tanuğur: "Umuyoruz ki çok yakın zamanda arı ürünleri üretimi denetlenecek"
YEREL HABERLER 'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya ...
3.Alanya Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER 3.Alanya Kitap Günleri başladı
Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı turistin çantasını çalıp kaçtı Hırsızlık şüphelisi turist kaldığı başka bir otelde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı ...
Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadın, çanta ve elbise astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı Kokainin bulunduğu anlar narkotik polisinin kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo ...
Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi Gizemli Alman kadın yeniden ortaya çıktı
YEREL HABERLER Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul ...
Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean kamerada Manavgat'ta iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası kazayla son buldu
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean ...
Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı ‘scootermetre’ hesabına düştü Genç kız hastaneye kaldırılırken, yaralanmayan arkadaşı süreli kiralanan scooteri daha fazla ücret yazmaması için direğe bağladı Kazalı scooter, olayla ilgili polisin işlemleri sürerken başka bir genç tarafından kiralanıp götürüldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, ...
Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise zor anlar yaşattı Direksiyon başında kendinden geçen kadının araç sahibinin açtığı yedek anahtarla dışarı çıkarıldı Otomobilin içinde alkol şişeleri görülürken Rus uyruklu kadın 2.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise ...
Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 arttı En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu
YEREL HABERLER Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 ...
Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
YEREL HABERLER Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında ...
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
YEREL HABERLER Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, ...
Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı Demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen kamyon, 4 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, ...
Ahıskalı Türkler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek Dünya Ahıskalı Türkler Birliği’ne tekrar genel başkan seçilen Ziyatdin Kassanov: “Malımızla, varlığımızla, canımızla Türk milleti, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız” “Ahıska Türkleri olarak Türk milletine ve Türk devletine vefa borcumuz var” “Biz 3 kere sürgüne uğrayan bir toplumuz. Hayat bizi 9 ülkeye parçalasa da ne dinimizi, ne dilimizi ne de örf ve adetlerimizi kaybetmedik”
YEREL HABERLER Ahıskalı Türkler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam ...
Selden sığındıkları binada 3 gündür mahsur kalan köpekler iş makinesiyle kurtarıldı ASAT ekipleri iş makinesiyle kepçeye aldıkları köpekleri güvenli bölgeye bıraktı
YEREL HABERLER Selden sığındıkları binada 3 gündür mahsur kalan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.