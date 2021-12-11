Antalya'da kaçak kazı operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kaçak kazı operasyonu

İHA

Antalya'da kaçak kazı operasyonu

Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Döşemealtı ilçesi Ahırtaş Mahallesinde dağlık arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine jandarma harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda H.K., T.A. ve E.K.'nın Asar Dağı mevkisinde define bulmak amacı ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 3 kişiyle ilgili adli işlem başlatılırken kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı
YEREL HABERLER Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist ...
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı
YEREL HABERLER Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist ...
Antalya'da çekilen Hollywood yapımı filmin ilk fragmanı yayında
YEREL HABERLER Antalya'da çekilen Hollywood yapımı filmin ilk ...
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
YEREL HABERLER Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
YEREL HABERLER Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
Van'daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının yüzü, bin 500 kilometre uzaklıkta güldü Geçen temmuz ve ağustos ayında Van'da yaşanan sel felaketinde, Arıcı Ahmet Atasoy'un 200 arılı kovanı telef oldu Elinde kalan kovanlarıyla Kumluca'da arılarını kışlatan Atasoy'un 200 kovanlık kaybı, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce giderildi Bin 500 kilometre yol gelen görevliler, Arıcı Atasoy'a 200 kovanını teslim etti
YEREL HABERLER Van'daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının ...
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ...
Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda can verdi Antalya’da karşı şeride geçen kamyon ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden adamın cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da yeni aldığı otomobille eve dönüş yolunda ...
Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Kumluca'da sabah namazı buluşmaları yeniden başladı
Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası'nda büyük heyecan
Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar tespiti yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasar ...
Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Alanyalı gençleri ağırladı
'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya yatırıldı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Tanuğur: "Umuyoruz ki çok yakın zamanda arı ürünleri üretimi denetlenecek"
YEREL HABERLER 'Güvenilir Markalar Konuşuyor’da arı ürünleri masaya ...
3.Alanya Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER 3.Alanya Kitap Günleri başladı
Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı
Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı turistin çantasını çalıp kaçtı Hırsızlık şüphelisi turist kaldığı başka bir otelde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı ...
Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadın, çanta ve elbise astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı Kokainin bulunduğu anlar narkotik polisinin kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo ...
Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul etmedi Gizemli Alman kadın yeniden ortaya çıktı
YEREL HABERLER Darp edildiğinin iddia eden kadın, tedaviyi kabul ...
Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean kamerada Manavgat'ta iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası kazayla son buldu
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean ...
Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, arkadaşı ‘scootermetre’ hesabına düştü Genç kız hastaneye kaldırılırken, yaralanmayan arkadaşı süreli kiralanan scooteri daha fazla ücret yazmaması için direğe bağladı Kazalı scooter, olayla ilgili polisin işlemleri sürerken başka bir genç tarafından kiralanıp götürüldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı scooterli genç kız yaralandı, ...
Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise zor anlar yaşattı Direksiyon başında kendinden geçen kadının araç sahibinin açtığı yedek anahtarla dışarı çıkarıldı Otomobilin içinde alkol şişeleri görülürken Rus uyruklu kadın 2.5 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alkollü Rus kadın kendini otomobile kilitledi, polise ...
Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 arttı En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu
YEREL HABERLER Kasım ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 32 ...
Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
YEREL HABERLER Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.