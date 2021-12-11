Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ÇEVİREN/ FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan anne Tosunoğlu, bugün polise başvurdu. Kayıp Berk Tosunoğlu'nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-12-11 17:37:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.