3. Alanya Kitap Günleri’ne ziyaretçi akını

Alanya Kültür Merkezi’nde açılan Alanya Kitap Günleri ziyaretçi akınına uğradı. Kitap Günleri’nin ikinci gün konuğu siyasetçiyazar Prof. Dr. Ruhi Ersoy, “Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası’’ konulu bir söyleşi yaptı.

Alanya Kitap Günleri söyleşiler ve kitap fuarıyla devam ediyor. Etkinliğin ikinci gününde Alanya Belediyesi, siyasetçiyazar Prof. Dr. Ruhi Ersoy’u ağırladı. Ersoy, “Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası” konulu bir söyleşi yaptı. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk yazar, şair, düşünür ve öğretmen Nihal Atsız’ın ölüm yıldönümü anısına hazırlanan slayt gösterisi ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’nun gösterisinin ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Ruhi Ersoy ayakta alkışlandı.

“Devletleri yaşatan milli ruhtur”

Prof. Dr. Ersoy konuşmasında eski Türk devletlerindeki “kut” anlayışı ve “Kızıl Elma” ülküsüne değindi. “Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası” konulu söyleşinde sanayi devrimi, teknoloji ile değişen sosyal yaşam ve sosyal medyanın zararlı etkileri üzerine konuşan Ersoy, “Teknoloji doğru kullanılmadığı zaman sosyal hayatı yozlaştırıp, felakete sürüklüyor. Sosyal medya doğru kullanılmadığında faydadan çok zarara yol açıyor. Sanal bağımlılıklar sapkınlıklara, milli duygulara ve aile yaşamlarına zarar veriyor. Post modern çağın hastalığı gösteriş hastalığı ve ben duygusudur” dedi.



“Değerleri ile barışık bir sosyal hayatın yeniden canlandırılması elzemdir”

Teknoloji ile kültür arasındaki beyin kodlarına da değinen Prof. Dr. Ersoy, milletin değerleriyle örtüşen devlet yapısının her zaman ayakta kalacağını vurguladı. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli hayatın ve milli kültürün karşılaştığımız teknolojik krizlere karşı alacağımız tutum ve davranışların; aile düzenine, kendi aklımıza ve zamanın ruhuna uyumlu ama kökünden kopmayan değerleri ile barışık bir hayatın yeniden canlandırılması hepimiz için elzemdir. Hepimizin bu konuda sorumlulukları vardır. Bugünü ve kendimizi değil; gelecek nesilleri, devletimizin ve milletimizin gelecek yıllarını düşünerek hareket etmeliyiz.”

Söyleşi bittikten sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasetçiyazar Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a teşekkür ederek, çift başlı kartal figürü bulunan bir duvar tablosu hediye etti. Ersoy, daha sonra kitap fuarının bulunduğu fuaye alanına geçerek okuyucuları için kitap imzaladı. Kitap Günleri, Alanya Kültür Merkezi’nde 19 Aralık Pazar gününe kadar söyleşi ve kitap satışlarıyla devam edecek. 13 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te Klinik Sosyal Hizmetler Akademisyeni ve Psikodrama Eğitmeni Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş “Ailede Uyum, Aidiyet ve Şiddet” konulu söyleşisi ile vatandaşlarla birlikte olacak.

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