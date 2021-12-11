Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor’u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hamsik’in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djanıny’in şutu üstten auta gitti.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Fredy’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

72. dakikada Djanıny’ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

73. dakikada Güray Vural’ın ceza alanı altı pas içine gönderdiği topa ters vuruş yapan Dorukhan Toköz’ün dokunuşu ağlara gitti. 21

83. dakikada Bakesetas’ın serbest vuruştan ceza alanı içine kestiği ortada Hugo’nun ayak içi dokunuşu yandan auta gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Emin Tuğrul xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Güray Vural xxx, Naldo xx Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx, Poli xx, Fredy xxx (Bahadır Öztürk dk. 90 ?), Doğukan Sinik xxx (Eren Albayrak dk. 79 x), Ghacha xx (Floranus dk. 89 ?), Mukaıru xxx (Wright dk. 90 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Trabzonspor: Uğurcan x, Dorukhan x, Edgar x, Bruno Peres x, Hugo x, Berat Özdemir x (Koita dk. 79 x), Hamsik xx, Nwakaeme ? (Yusuf Sarı dk. 28 x), Bakasetas x, Cornelius xx (Siopis dk. 68 x), Djanny x

Yedekler: Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, İsmail Köybaşı, Denswil, Abdülkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 24) (Trabzonspor), Fredy (dk. 35 pen.), Dorukhan Toköz (dk. 73 kk.) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Edgar, Bruno Peres, Koita, Djanıny (Trabzonspor), Fredy (FT Antalyaspor)

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