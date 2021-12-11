Antalya'da İngiliz uyruklu yaşlı adamın feci ölümü Sağa sinyal verip sola döndü, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.’nin kullandığı 42 B 5979 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki trafik lambasını çarparak yerinden söken 07 MA 511 plakalı otomobil takla atıp ters dönerken, Antohony otomobil içerisinde sıkıştı, kazada hurdaya dönen diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Antohony’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sağa sinyal verdi sola döndü

Kaza sırasında kavşakta aracıyla beklemekte olan Ali Karadağ, İngiliz adamın sağa sinyal verip sola döndüğünü kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söyledi.

76 yaşındaki Brian Anthony’nin İngiltere’den emekli olduğu 2011 yılından beri Çenger Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşadığı bildirildi.

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