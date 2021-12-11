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Groenendijk: "Zorluk derecesi yüksek maçtı" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk: "Ligin liderini hak ederek yendik, kendi oyunumuzu oynayarak kazandık"

İHA

Groenendijk: "Zorluk derecesi yüksek maçtı" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk: "Ligin liderini hak ederek yendik, kendi oyunumuzu oynayarak kazandık"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk, zorluk derecesi yüksek bir maçı iyi oynayarak kazandıklarını kaydetti.
Süper Lig’in 16. haftasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı lider Trabzonspor’u 21 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendıjk, çok güzel bir geceyi zaferle kapattıklarını söyledi.
Ligin liderini hakkederek yendiklerini dile getiren Groenendijk, ”Kendi oyunumuzu oynayarak kazandık, birçok gol fırsatı yakaladık. Hepsini gole çeviremesek de bunları yakalamak önemliydi. Zorlu bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorduk. Rakibin çok kaliteli ayakları vardı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir maçı kazanmak kolay değil. Ama bu derece zorluk seviyesi yüksek maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki kötü oyununun rövanşını aldık. Oyunumuz arasında çok fark var. Nasıl oynayacağımızı göstererek kazandık. Kayseri deplasmanında kötü oynadık. Kendi hatamızı cezalandırıp, bugün iyi oynayarak kazandık” diye konuştu.

"95 dakika mücadele ettik"
Groenendijk, ikinci yarında zorlandıkları anlarda kendilerine destek veren taraftara teşekkür ederek, her maça bu şekilde gelmelerini istedi.
Gururlu ve güzel bir gece olduğunu belirten Groenendijk, “Geçen hafta güzel galibiyetin ardından kötü bir galibiyet almıştık. Ayağımızın yere sağlam basması gerekir. Keyfini çıkaralım yarından itibaren aynı ciddiyetle Konyaspor maçına hazırlanalım” dedi.
Trabzonspor taraftarlarının sosyal medyada Antalyaspor’u küçük gören paylaşımları sorulan Groenendijk, ”Böyle şeyler yapmak çok tehlikeli. Bazen üzülebiliyorsunuz. Ben Hollandalıyım. Türkçe olan mesajları okuyamıyorum ve çeviri yaptırmıyorum. Belki oyuncularım ekstra bir motive sağlamış olur. 95 dakika iyi mücadele ettik ve savaşan bir takım tebrik ediyorum” diye konuştu.

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