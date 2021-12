Antalyaspor Başkanı Çetin: "Rakip kim olursa olsun seyircimiz önünde yenilgi görmek istemiyoruz" Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: "Bizim için önemli rakibimizin pozisyonunu değil, Antalya seyircisini mutlu etmek" "Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor, tadını çıkaralım, farklı bir futbol felsefesi var"

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, rakibin 27 maçlık yenilmezlik, 8 maçlık galibiyet serisi olduğunu hatırlatarak, "Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli rakibimizin pozisyonunu değil, Antalya seyircisini mutlu etmekti. Bizim yönetimimizin bir düsturu var, felsefesi var. Rakip kim olursa olsun, bu şehrin önünde yenilgi görmek istemiyoruz" dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında lider Trabzonspor’u 21 mağlup eden FT Antalyaspor’da, Kulüp Başkanı Aziz Çetin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Çetin, takımın başına Nuri Şahin’in gelmesiyle birlikte keyifli seyir zevki yüksek bir bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Bunun karşılığını tribünlerde de görüyoruz. Tüm kamuoyunun değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Türkiye'de göze hoş gelen futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisi. 27 maçlık sanırım yenilmezlik serisini, 8 maçlık galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli rakibimizin pozisyonunu değil, Antalya seyircisini mutlu etmekti. Bizim yönetimimizin bir düsturu var, felsefesi var. Rakip kim olursa olsun, bu şehrin önünde yenilgi görmek istemiyoruz" diye konuştu.



"Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor"

Gençleri Antalyaspor’u desteklemeye davet eden Aziz Çetin, "Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı ve rakibi tebrik ediyorum. Trabzonspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ligi olabildiği kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Net bir hedef koymadık. Teknik direktör değişikliği yaşadık, zor bir süreçten geçtik. Şu an en azından bunun tadını çıkaralım, keyif alalım. Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var. Aynı kadronun bundan önce nasıl oynadığı belli, şimdi nasıl oynadığı belli. Aynı kadronun topa bu kadar nasıl hakim olduğunu gördük. Korkmadan çekinmeden oynuyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Bu gece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

