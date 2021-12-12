Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid döneminde kalp damar hastalıkları ölümcül olabiliyor Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak: "Damar cerrahları için Covid çok önemli, çünkü pıhtılaşma yapan bir hastalık etmeni" "Covid döneminde insanların hareketsiz kalması, toplardamar hastalıklarındaki pıhtılaşmaya ek olarak akciğerde pıhtılaşma problemlerine neden oldu" "Covid’i önlemenin en etkin yolu aşı olmak ve maske takmak, Covid’in yol açacağı damar hastalıklarına ve sonundaki ölüme engel olalım" "Damarlarda ortaya çıkabilecek tüm problemler karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" "Toplardamar tıkanıklıklarına bağlı ölümler, kanser ve trafik kazalarının toplamından daha fazla ölümlere neden oluyor"

İHA

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Covid 19'un yol açtığı pıhtılaşmanın vücudun tüm damarlarında kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıktığının altını çizerek, "Bu damarlarda karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" dedi. Şırlak, Covid19 ile oluşan sağlık problemlerinden korunmak için de mutlaka aşı olunması ve maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

Covid döneminde kalp damar hastalıkları ölümcül olabiliyor Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak: "Damar cerrahları için Covid çok önemli, çünkü pıhtılaşma yapan bir hastalık etmeni" "Covid döneminde insanların hareketsiz kalması, toplardamar hastalıklarındaki pıhtılaşmaya ek olarak akciğerde pıhtılaşma problemlerine neden oldu" "Covid’i önlemenin en etkin yolu aşı olmak ve maske takmak, Covid’in yol açacağı damar hastalıklarına ve sonundaki ölüme engel olalım" "Damarlarda ortaya çıkabilecek tüm problemler karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" "Toplardamar tıkanıklıklarına bağlı ölümler, kanser ve trafik kazalarının toplamından daha fazla ölümlere neden oluyor"

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Covid 19'un yol açtığı pıhtılaşmanın vücudun tüm damarlarında kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıktığının altını çizerek, "Bu damarlarda karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" dedi. Şırlak, Covid19 ile oluşan sağlık problemlerinden korunmak için de mutlaka aşı olunması ve maske takılması gerektiğine dikkat çekti.
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği tarafından “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” Toplantısı Antalya’da bir otelde düzenlendi. Türkiye’nin birçok ilinden katılımın olduğu toplantıda hekimler Covid19’un damarlarda meydana getirdiği işlevsel bozukluklara değinerek, bu işlevsel bozuklukların ölüme kadar yol açabildiğini, bu nedenle mutlaka aşı olunması gerektiğini belirtti.
Kalp ve damar cerrahisi uzmanları toplantıda Covid19 salgınının damarları hedef alarak virüsünün damarların iç yapısına girdiğini, hücrelerde bir takım işlevsel bozukluklar oluşturduğunu bildirdi. Bu işlevsel bozuklukların, damarın içerisinde pıhtı oluşmasına neden olduğunu, damarları enfekte ederek, kan pıhtılaşması, felç, kalp krizi, beyin hasarı gibi sonuçlara yol açtığının altını çizdi. Damar yüzeyinde hasarlanmayla birlikte venöz tromboemboli gibi toplardamarlarda oluşabilecek pıhtıların akciğer damarlarına gitmesiyle yaşamsal sonuçları doğurabileceğinin altını çizen uzmanlar, bunun da birçok hastada ölümle sonuçlandığına dikkat çekti. Covid19 hastalarının mümkün olduğunca ağır hastalık geçirmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayarak aşı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

"Yenilikler ve gelişmeler masaya yatırıldı"
Toplantıda açıklamalarda bulunan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, damar cerrahisinde gri alanlar toplantısına Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği üyesi yaklaşık bin 500 hekimle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şırlak, gri alanları yalnızca damar cerrahlarının değil birçok branş hekimlerinin de uzun süredir izlediğini dile getirerek, "Bugün burada damar cerrahisindeki son gelişmeleri, yenilikleri, teknikleri detaylıca konuşma fırsatı yakaladık. Damar hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak için bir araya geldik" diye konuştu.

"Covid ve pıhtılaşma sorunu"
Türkiye’nin kalp ve damar cerrahisinde dünya standartlarında olduğunun altını çizen Şırlak, “Şu anda ulaşamadığımız herhangi bir malzeme ya da bir problem yok. Bütün olay yeni tekniklerin güncellenmesidir. Bunun yanında Covid dönemi halan devam ediyor. Biz damar cerrahları için Covid çok önemli. Covid, pıhtılaşma yapan bir hastalık etmeni. Dolayısıyla damarlarda yol açtığı bu problem, Covid’in en önemli istenmeyen yan etkilerinden birini oluşturdu. Bizim kalp damar cerrahlarının ana uğraştığı konulardan biri bu Covid’in yol açtığı pıhtılaşma problemi ile uğraşmak" ifadelerine yer verdi.

"Akciğer embolisi ölümle sonuçlanabilir"
Covid19’un, vücudun tümünü kaplayan damarları hedef aldığına değinen Şırlak, bununla birlikte kanda pıhtılaşma, felç ve kalp krizine yol açtığına işaret etti. Şırlak, Covid’in yol açtığı damar problemlerinin yanında diğer hastalıklar hakkında şu bilgileri verdi:
"Bu dönemde insanların hareketsiz kalması özellikle toplardamar hastalıklarındaki pıhtılaşmaya ek olarak akciğerde pıhtılaşma problemlerini karşımıza çıkardı. Bu çok önemli çünkü akciğer embolisi ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla biz bu konuda damar cerrahları olarak Covid’in problemlerini nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunun üzerine de yoğunlaştık. Hem tedavisel hem de önleme açısından bizlere büyük görevler düşüyor."

"Covid ve pıhtılaşma sorunu"
Covid’in yol açtığı pıhtılaşmayı önlemek için öncelikle bu hastalığın engellenmesi gerektiğine değinen Mustafa Şırlak, “Covid’i önlemenin en etkin yolu aşı olmak ve maske takmak. Covid’in yol açacağı damar hastalıklarına ve sonundaki ölüme engel olalım. Covid’in yaptığı en önemli problemlerden biri damar içinde pıhtılaşmaya yol açması. Bu pıhtılaşmayı tetikleyecek mekanizmaları Covid harekete geçiriyor. Covid’in yol açtığı pıhtılaşma vücudun tüm damarlarında; kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıkıyor. Bu damarlarda ortaya çıkabilecek tüm problemlerde karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi ile karşımıza çıkıyor” dedi.
Bu kısır döngüyü kırmak için mutlaka Covid’e engel olunması gerektiğine vurgu yapan Şırlak, bunun da birinci yolunun aşı olmak ve bağışıklanmak olduğunu kaydetti.

"Covid döneminde toplardamar hastalıklarından kaçınmak önemli"
Toplardamar tıkanıklıklarına bağlı ölümlerin, kanser, trafik kazalarının toplamından daha fazla ölümlere neden olduğunu kaydeden Şırlak, “Yani çok önemli bir hastalık toplardamar tıkanıklığı. Rakamlardan önemli olan bunu bilmek. Kanser hastalarında bu tıkanıklıkların 7 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür hastalıkların baştan önlenmesi, Covid döneminde bu hastalıktan kaçınmak önemli. Covid dışı dönemlerde ise hareketli bir yaşam sürme, egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve düzenli sıvı alınmasına dikkat edilmelidir” dedi.
Şırlak, Covid döneminde kalp damar hastalıklarında yaş aralığının aşağıya doğru indiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırıma çıkan motosiklet anne ve çocuklarına çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan motosiklet anne ve çocuklarına ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı Kazayı görüp yavaşlayan araçlara çarpmamak için frene basan sürücü ağaca çarparak yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle ...
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü
YEREL HABERLER İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle ...
Manavgat´taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü
YEREL HABERLER Manavgat´taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ...
Antalyaspor Başkanı Çetin: "Rakip kim olursa olsun seyircimiz önünde yenilgi görmek istemiyoruz" Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: "Bizim için önemli rakibimizin pozisyonunu değil, Antalya seyircisini mutlu etmek" "Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor, tadını çıkaralım, farklı bir futbol felsefesi var"
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: "Rakip kim olursa olsun ...
Groenendijk: "Zorluk derecesi yüksek maçtı" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk: "Ligin liderini hak ederek yendik, kendi oyunumuzu oynayarak kazandık"
YEREL HABERLER Groenendijk: "Zorluk derecesi yüksek maçtı" FT ...
Avcı: "İş kazası diyebiliriz" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Nasıl 3 puan kazanıyorsak, bugün de 3 puan kaybettik" "Bazen iyi oynarken kaybedersin, biz bugün parçalı bir oyunla kaybettik "Bir iş kazası diyebiliriz" "Abdülkadir Ömür'ün ısınırken ayağında ağrı vardı riske etmek istemedik"
YEREL HABERLER Avcı: "İş kazası diyebiliriz" Trabzonspor Teknik ...
Antalyaspor Başkanı Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca ...
Antalya'da İngiliz uyruklu yaşlı adamın feci ölümü Sağa sinyal verip sola döndü, trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da İngiliz uyruklu yaşlı adamın feci ...
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: ...
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk ...
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Antalya’da salsa rüzgarı
YEREL HABERLER Antalya’da salsa rüzgarı
3. Alanya Kitap Günleri’ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER 3. Alanya Kitap Günleri’ne ziyaretçi akını
Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp
YEREL HABERLER Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp
Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 maçında zeminde biriken 'su' tepkiye neden oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 maçında zeminde ...
Müşteriyi darbettiği öne sürülen telefoncu konuştu: Bugün olsa yine yaparım
YEREL HABERLER Müşteriyi darbettiği öne sürülen telefoncu konuştu: ...
En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında velilere narko rehber eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında ...
Antalya'da kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak kazı operasyonu
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı
YEREL HABERLER Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist ...
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı
YEREL HABERLER Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.