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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Et Projesi’nde 2 yılda 750 ton et ürünü satıldı

İHA

Halk Et Projesi’nde 2 yılda 750 ton et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et Projesi ikinci yılını doldurdu. ilk şubesi 11 Aralık 2019’da hizmete giren proje kapsamında 2 yılda 328 bin 967 vatandaşa yaklaşık 749 bin 577 kilogram et ve et ürünü satışı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle tanıştırdığı Halk Et Projesi ikinci yılını doldurdu. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik’te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile ilçeleri geziyor. Başkan Muhittin Böcek’in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan ve ilk şubesi 11 Aralık 2019’da Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde hizmete açılan Halk Et, vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

“5 bin 812 hayvan satın alındı”
Halk Et Satış Mağazaları, 2 yılda 328 bin 967 vatandaşa hizmet vererek 749 bin 577 kilo gram et ürünü satışı gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle hayvancılığı da destekleyen projenin başladığı günden bu yana Antalyalı 766 yetiştiriciden 5 bin 812 baş hayvan satın alındı.

“2019’da hizmete girdi”
İlki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde 11 Aralık 2019’da hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’na iki yılda 151 bin 589 vatandaş ziyaret ederek, 442 bin 390 kilogram et ürünü alışverişi gerçekleştirdi. Manavgat’ta 19 Şubat 2020’de açılan satış mağazasında 42 bin 855 kişi, 74 bin 843 kilogram, Alanya’da 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete giren Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden 51 bin 306 kişi ise 80 bin 943 kilogram et ürünü satın aldı. Son olarak, Serik’te 2 Ekim 2020’de hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’nda 37 bin 098 vatandaşa 58 bin 761 kg et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi. 11 Ocak 2021’den bu yana Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta haftanın belirli günleri park eden Halk Et Mobil Mağazası 29.992 kilometre yol yaparak 46 bin 119 kişiye, 92 bin 640 kg et ürünü satışı yapıldı.

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