Kars'tan Antalya'ya gelip, ablasını öldürdü (1)

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayarak cinayet işlediğini belirten Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Aksu Süleyman EKİN

2021-12-12 13:30:21



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