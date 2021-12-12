Kars'tan Antalya'ya gelip, ablasını öldürdü (2) - Yeniden



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayıp, cinayet işlediğini söyleyen Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Olay yerine gelip, oğluna tepki gösteren baba Ziyaettin Çelik "Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya geldiği belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi. Olay yerine gelen Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki gösterdi. Polis aracına konulan Kutlay Çelik'e bağıran Ziyaettin Çelik "İşte bu Kutlay Çelik kardeşini vurdu" dedi.

'BU BENİM OĞLUM DEĞİL'

DHA muhabirinin "Kardeşini neden vurdu" sorusu üzerine Ziyaettin Çelik "Para davası. Başka bir şey yok. Bunlar çalışmıyor. Hele sorun işiniz, gücünüz ne? Tabanca satarlar, silah satarlar. Başka bir şey yok. Bu benim oğlum değil. 6 çocuğumdan biri. Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" cevabını verdi. Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-12-12 14:44:59



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