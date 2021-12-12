Antalya'da ormanda erkek cesedi bulundu

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ormanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar bir kişinin yol kenarına yakın bölgede hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-12-12 15:11:10



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