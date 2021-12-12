Kayıp başvurusunda bulunulan Berk, arkadaşının evinde çıktı



Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu (14), dün akşam annesini arayarak, arkadaşında olduğunu söyledi.

Finike Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan Meziya Tosunoğlu, dün polise başvurdu. Berk Tosunoğlu dün akşam saatlerinde annesini arayarak, bir arkadaşının evinde olduğunu belirterek, eve geldi. Annesiyle polise giderek polise ifade veren Berk'in, arkadaşının ailesine de "Ailemin sizde kalacağımdan haberi var" dediği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2021-12-12 15:46:34



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