Manavgat’ta kaçak alkol operasyonu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen şahsın ikametine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 12 litre kaçar içki ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Side Mahallesinde ikamet eden M.Ö isimli şahsın kaçak alkol bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ile şüphelinin evine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, 12 litre içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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