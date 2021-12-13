Muratpaşa’nın liderlik fotoğrafı İzmir’den

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafı bu hafta İzmir’den geldi. Muratpaşa’nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 10’uncu hafta maçında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 31 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi, 10’uncu hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Göztepe’yle karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan Muratpaşa’nın Sultanları 31 galip ayrıldı. Muratpaşa’da kaptan Zehra Tönge, maçın yıldızları arasında yer aldı. Tönge, maçı 15 sayıyla tamamladı.

Muratpaşa, İzmir deplasmanında aldığı galibiyetin ardından, Karşıyaka’nın puan kaybettiği haftada 24 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Muratpaşa’nın Sultanları, liderlikle gelen galibiyetin ardından klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafını İzmir’den verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.