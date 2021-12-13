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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Çalıştığı iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısında temizlik yaparken düşen işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde işçi olarak çalışan Behçet Türkmen (41), temizlik için iş yerinin çatısına çıktı. Dengesini kaybederek çatıdan düşen Türkmen'i fark eden mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Türkmen’i hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi, Bucakköy Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

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