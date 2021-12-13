Antalya’da ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belirlendi Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Antalya’da ormanlık alanda kafasında derin yarıklar bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında gezinen çocuklar, ormanlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, 30’lu yaşlardaki erkek kişinin hayatını kaybettiğini tesit etti. Polis ekipleri ilk değerlendirmelere göre cinayet şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlattı.



Sigara izmaritlerine kadar incelediler

İncelemelerini sürdüren ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin vücudunda herhangi bir kurşun izine rastlamazken, kafa bölgesinde derin yarıklar bulunduğunu tespit etti. Çok yönlü araştırmayı sürdüren ekipler, olayı aydınlatabilmek için cesede yakın kısımda bulunan sigara izmaritlerini dahi incelemeye aldı.



Kimliği tespit edildi

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenazenin kimlik tespiti yakınları tarafından yapıldı. Cesedin inşaat işleriyle uğraşan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası İbrahim Deniz’e ait olduğu belirlendi. Deniz'in kafasında derin yarıklar olduğu saptanırken, Cumartesi günü evine gitmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İbrahim Deniz’in Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından cenazesi memleketi Van’a götürüldü.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

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