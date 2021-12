AÜ yemekhanesinde Yörük menüsü

Akdeniz Üniversitesi, öğrencilere Yörük kültürünü tanıtmak amacıyla merkezi yemekhanesinde bölgeye özgü yörük yemekleri menüsü sunmaya başladı. Öğrenciler her ay farklı bir Yörük menüsü ile tanışacak.

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilere Yörük kültürünü tanıtmak amacıyla örnek bir proje başlatıldı. Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) öncülüğünde hayata geçen projede, merkez yemekhanede her ay öğrencilere ve personellere Yörük yemekleri sunulacak. Her ay farklı bir Yörük menüsünün yer aldığı projede ilk menü önceki gün servis edildi.



“Birçok öğrenci ilk kez tattı”

Yayla çorba, keşkek, etli nohut yemeği ve şekerpare tatlısından oluşan yemek listesi öğrenciler tarafından ilgi gördü. Özellikle Yörük kültürüne özgü lezzetlerin başında olan ve özel günlerde ikram edilen keşkek birçok öğrenci tarafından ilk kez tadıldı. Yemekler tamamen geleneksel yöntemlerle yapılırken, yemeklerin hazırlanma süreci bir gün önceden başladı.



“Öğrenciler yörük yemekleri ile tanışacak”

YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın öncülüğünde yaptıkları bu uygulamada amaçlarının farklı illerden Antalya’ya gelen öğrencilerin ve personelin bölgenin milli kültürünü yansıtan yemekleri tecrübe etmeleri olduğunu söyledi. Yemek ve beslenme kültürünün milli kültürün unsurlarından olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uslu, “Yeme içme kültürü bir toplumu dışarıya tanıtan en önemli faktörlerdendir .Doğada yaşayan ve zamanla yarışan konar göçer yörük yemeklerinin çok pratiktir” dedi. Yörük yemeklerinin genel olarak ağırlığını buğday içeren çorbalar ve yemeklerin oluşturduğu bilgisini veren Doç. Dr. Fatih Uslu, her ay farklı Yörük lezzetlerinin tanıtımı yapacaklarını sözlerine ekledi.

