Kargo firmasına baskında 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda protein tozları arasına gizlenmiş 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kargo firması ile ecstasy hap gönderildiğini belirleyip, operasyon düzenledi. Baskında protein tozları arasına saklanmış 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen S.G. isimli şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-13 12:21:07



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