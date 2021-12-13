Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden zehirlenen H.S., yoğun bakımda tedaviye alındı. İçkiyi hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. ile H.S.´nin birlikte içtiği K.Y. gözaltına alındı.
Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde cumartesi gecesi H.S. ile K.Y. satın aldıkları sahte içkiyi tüketti. Pazar günü fenalaşan H.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. H.S., ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, K.Y.'den, alkollü içeceği M.Ö.'den aldıkları bilgisine ulaştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Manavgat KOM ekipleri, M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 12 litre sahte içki ele geçirildi.
İncelemede M.Ö.'nün etil alkolü İstanbul'da oturan H.A.'dan satın aldığı, teslimatın kargoyla gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli M.Ö. ile K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren H.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-12-13 12:53:19
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