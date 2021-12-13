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Azra'nın katili hakim karşısında

DHA

Azra'nın katili hakim karşısında


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.
OKUL ARKADAŞLARI, ADLİYE ÖNÜNE KADAR YÜRÜDÜ
Tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun okul arkadaşları, yağmur altında yürüdü. Eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünden yürüyüşe geçen yaklaşık 300 kişilik grup 'Azra için adalet' yazılı pankart açtı. Üniversiteden adliyeye kadar yürüyen Azra'nın arkadaşları, burada basına açıklama yaptı. Azra'nın sınıf arkadaşı da olan İbrahim Şenol tarafından yapılan açıklamada, "28 Temmuz tarihinde Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yıkıldık. 2 Ağustos sabahında Azra'nın ölüm haberi ile uyandık. Bahanelerin sunulmadığı etkin yürütülen süreçler başlatılmış olsaydı, ocak ayından itibaren hayatları ellerinden alınan 352 kadın ve sıra arkadaşımız Azra için adliye önlerini doldurmazdık. Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya uğrayıp canice hayattan koparıldı. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil, hakkettikleri cezalar verilsin" denildi.
Yürüyüşe katılan Azra'nın halası ve diğer yakınları ile arkadaşları, açıklama sırasında gözyaşına boğuldu.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Murat Ayhan, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde mahkeme salonuna sığmayan avukatlar izdihama yol açtı. Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi´nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu´nun annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Türkiye´nin birçok ilinden 30´dan fazla yetki belgeli avukat, şikayetçi müdafii olarak katıldı.
Mahkeme heyeti, şikayetçi ve sanık vekillerinin dosyaya kısmen yayın yasağı getirilmesi yönündeki talebini reddetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-12-13 15:01:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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