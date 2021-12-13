Manavgat 07 SK emin adımlarla

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Antalya 1. Amatör Kümede mücadele eden Manavgat 07 SK, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. 1.Amatör 4.Grup’ta mücadele eden Manavgat temsilcisi, 5 maç sonunda 13 puanla lider durumda.

Manavgat temsilcisi, 20212022 sezonunda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken topladığı 13 puan ile en yakın rakibi İbradı’nın 3 puan önünde lider durumda. Manavgat 07 SK, 5. Hafta karşılaşmasında Konaklı Belediyespor’u 27. Dakikada Rafet, 62. dakikada Adil ve 77. Dakikada Serkan’ın attığı gollerle 30 mağlup etti. 13 puanla lider durumda bulunan Manavgat 07 SK, attığı 25 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü. Manavgat 07 SK hafta sonunda 6. Hafta karşılaşmasında deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Serik Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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