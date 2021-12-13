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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik uyarısı

İHA

Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik uyarısı

Antalya'nın Alanya ilçesi Alanya Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan organizasyon ile emniyet kemeri takılmadığı takdirde kaza sonrası araç içinde nelere maruz kılındığı ile ilgili simülasyon gösterisi yapıldı. Araç içerisine binen vatandaşlar bir makine yardımı ile 180 derece dönerken, Kaymakam Fatih Ürkmezer yaptığı açıklamada emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. Ürkmezer, yaptığı açıklamada "Kurallara uyalım, emniyet kemerimizi takalım. Araca biner binmez o tık sesi bizi ve sevdiklerimizi kurtarır. Hız limitlerine uyalım. Alkollü olarak araç kullanmayalım. Kurallara uyarsak birçok vatandaşımızı kurtarmış oluruz" dedi.
Alanya’da emniyet kemerinin önemine dikkat etmek amacıyla Alanya Jandarma Komutanlığı tarafından getirilen emniyet kemeri simülasyon aracı vatandaşların kullanımına açıldı. Atatürk Anıtı yanında bir kamyonun arka kısmına konumlandırılan ve kullanıma hazır hale getirilen otomobile kayıt yaptıranlar sırayla aracın içine binerek deneme yaptılar. Araca binerek emniyet kemerini takan vatandaşlar dışarıdan buton ile kontrol edilip ters
döndürülen otomobilde ilginç bir deneyim yaşadı. Etkinlikte ayrıca alkollü iken araç kullanmamaya dikkat çekmek için simülasyon gözlüğü kullanan vatandaşlar kurulan mini kaleye gol atmaya çalıştı. Simülasyon aracıyla yapılan etkinliği Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'da ziyaret ettiler. Jandarma Komutanı Mindivanlı ve Emniyet Müdürü Patat simülasyon aracına binerek öncülük yaptılar.

"Kurallara uyalım"
Uygulamadaki amacın bir kaza anında emniyet kemerinin insanları nasıl koruduğunu göstermek olduğuna dikkat çeken Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Aslında herkes emniyet kemerini biliyor. Bu gösteri ile gerçekten emniyet kemeri takma ve takmama arasındaki farkı öğreniyorlar. Alanya’da maalesef kazalar da oluyor. Jandarma bölgesinde 2021 yılı içerisinde 6 ölümlü trafik kazası oldu. Bunlardan üçü emniyet kemeri takılmadığı için yaşandı. Biz her vatandaşımızı emniyet kemeri ve doğru bilinçlendirmeyle kurtarabiliriz. Belediyemiz trafik eğitim parkı, emniyetimiz, jandarmamız trafik ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyeti yapıyorlar. Bizler sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde Alanya’da öncelikle çocukları, sürücüleri bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Hız, emniyet kemerine dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın kurallara uymalarını bekliyorum. Alanya’da motosiklet kullanımı çok yaygın. Bütün vatandaşlarımızın kask kullanmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Ekiplerimiz buna ilişkin hem bilgilendirme hem bilinçlendirme faaliyeti yürütüyorlar. Jandarmamızın kask kullanımına dikkat çekmek için yapacağı bir proje olacak. Kurallara uyalım, emniyet kemerimizi takalım. Araca biner binmez o tık sesi bizi ve sevdiklerimizi kurtarır. Hız limitlerine uyalım. Alkollü olarak araç kullanmayalım. Kurallara uyarsak birçok vatandaşımızı kurtarmış oluruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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