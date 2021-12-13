Azra'nın katili hakim karşısında (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azra'nın katili hakim karşısında (3)

DHA

Azra'nın katili hakim karşısında (3)


SANIK AVUKATI: MAKTULENİN YAKINLARI BENİ HEDEF GÖSTERİYOR
Sanık avukatı, müvekkilinin gerçekleri tüm çıplaklığı ile anlattığını ifade ederek, "Kendisi 2006 yılında bipolar bozukluk ve şizofreni tedavisi görmektedir. Halen cezaevinde ilaç kullanmaktadır. Biz savunmamızı tabii ki yapacağız. Başından beri maktulenin yakınları beni hedef gösteriyor. İnternette adım geçiyor. Ben sadece görevimi yapıyorum. Ben cinayete ortak değilim" dedi. 
'BAŞINI KESERKEN KAN AKMADI'
Şikayetçi avukatlarının `Başını nereye attın?´, `Başını keserken ne kadar kan aktı?´, `Neden küçük parçalara böldün?´ sorularına sanık Ayhan, "Kepezüstü'nde turist otobüslerinin mola verdiği bir yer vardı. Oradan ormanın içerisine girdim. Sonra yardan aşağıya doğru başını attım. Ölümün üzerinden 3 saat geçmişti. Bu nedenle başını keserken kan akmadı. Kıyafetleri çıkartırken cesedin kesik bölümlerine sürtünce kan bulaştı. Bu nedenle, kıyafetleri çamaşır suyuna bastım. Kurban Bayramından çıkmıştık. İnsan bedenine ait olduğu anlaşılmasın diye cesedi küçük parçalara böldüm. İnsan da olsa parçalamak zor geldi. Marketten aldığım testere ve budama makasını cesedi parçalarken hiç kullanmadım" yanıtını verdi.
AVUKATIN SORUSU BABAYI KIZDIRDI
Sanık avukatının, mahkeme başkanına, sanığa sorulmak üzere 'Azra babasıyla ilgili sorun yaşadığını sanığa anlattı mı?' sözleri üzerine, Mustafa Haytaoğlu sinir krizi geçirdi. Haytaoğlu, avukata ağır hakaretlerde bulunup saldırmak istedi. Haytaoğlu, duruşma salonuna giren çevik kuvvet ekibince salon dışına çıkartıldı. Verilen kısa aranın ardından sakinleşen Mustafa Haytaoğlu yeniden salona girdi. Haytaoğlu, mahkeme başkanına dönerek, "Sizden özür dilerim. Ben bir babayım. İçim yanıyor. Ben hiç uyuyamıyorum. Kızım her gece rüyama giriyor" diyerek ağlamaya başladı. Mahkeme başkanı Haytaoğlu'nu, "Mahkemede yargılama bir usulle yürüyor. Sana da söz vereceğim. Lütfen sakin ol" diyerek sakinleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-12-13 16:25:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azra'nın katili hakim karşısında (2) 
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında (2) 
Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik uyarısı
YEREL HABERLER Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik ...
Başkan Böcek’ten ucuz ekmek müjdesi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Ben de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekmeği daha ucuza vermeye çalışacağım”
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten ucuz ekmek müjdesi Büyükşehir ...
Manavgatlı öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda ülke kültürünü tanıttı
YEREL HABERLER Manavgatlı öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda ülke ...
Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
YEREL HABERLER Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
Azra'nın katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
YEREL HABERLER Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Azra'nın katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında
Manavgat 07 SK emin adımlarla
YEREL HABERLER Manavgat 07 SK emin adımlarla
Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar ...
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Kaçak alkol tüketen adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Kaçak alkol tüketen adam yoğun bakımda yaşam ...
Döşemealtı’nda 705 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 705 parça tarihi eser ele geçirildi
Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı
Kargo firmasına baskında 19 bin 530 ecstasy hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo firmasına baskında 19 bin 530 ecstasy hap ele ...
Kedi- köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için imza kampanyası
YEREL HABERLER Kedi- köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için ...
Turizm Sektörü mezunları Antalya’da buluştu
YEREL HABERLER Turizm Sektörü mezunları Antalya’da buluştu
Kedi- köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için imza kampanyası
YEREL HABERLER Kedi- köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için ...
Antalya DOB’da ‘Çello Yıldızları’ konseri
YEREL HABERLER Antalya DOB’da ‘Çello Yıldızları’ konseri
Salsa’da heyecanlı final
YEREL HABERLER Salsa’da heyecanlı final
Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu sevkiyatına operasyon Antalya’ya 19 bin adet ecstasy hap gönderdiler
YEREL HABERLER Kargo ile protein tozları arasında uyuşturucu ...
Antalya’da Ukraynalı kadının çevre sevgisi karşılık buldu Sosyal medyadan çağrı yapan kadın, 40 kişi toplayarak falezlerde çöp topladı Çalışma sonrasında onlarca poşet çöp toplandı
YEREL HABERLER Antalya’da Ukraynalı kadının çevre sevgisi karşılık ...
Kepez, Manavgat’ı tek golle yendi
YEREL HABERLER Kepez, Manavgat’ı tek golle yendi
AÜ yemekhanesinde Yörük menüsü
YEREL HABERLER AÜ yemekhanesinde Yörük menüsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.