AESOB'dan Ahde Vefa Ödül Töreni

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( AESOB ) Ahde Vefa Ödül Töreni Kemer’de gerçekleştirildi. Törende konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Devletimiz salgının en başından beri esnaf sanatkarlarımızı yalnız bırakmamıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde esnaf ve sanatkarlara yaklaşık 5 milyar TL tutarında gelir kaybı ve kira desteği sağlandı” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ile Birliğe bağlı merkez ve ilçelerde bulunan 75 Oda başkanı ve odaların yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla 10 12 Aralık Tarihleri arasında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ahde Vefa Ödül Töreni merkez ve ilçe odaları olmak üzere 2 grup halinde Kemer’de düzenlendi. Tören merkez ve ilçe odaları olmak üzere 2 grup halinde gerçekleştirildi. Başkan Adlıhan Dere, 4 yıl boyunca birlikte omuz omuza görev yaptığı oda başkanları ve yöneticilerine; esnaf ve sanatkarlar için yapmış oldukları çalışmalardan ve bugüne dek sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür plaketlerini takdim etti.



“Zorlu ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışıyorsunuz”

Yaklaşık iki yıldır devam eden Covid19 salgınının etkileri, toplumun tüm kesimlerine olumsuz yansıdığını ifade eden Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan konuşmasında, “Siz değerli esnaf ve sanatkarlarımız geleneğiyle, ahlakıyla, disipliniyle, en önemlisi de dayanışmasıyla ticaret hayatımızın yanı sıra medeniyetimizin gelişmesinde ve ileri taşınmasında hayati bir rol oynamaktasınız. Kısıtlı sermayenize karşın alın teriniz ve göz nurunuz ile günümüz dünyasının zorlu ekonomik koşullarına uyum sağlamaya çalışmaktasınız. AESOB Başkanı Adlıhan Dere bu süreçte esnaf ve sanatkarların çeşitli taleplerini bizlere iletmiştir. Bakanlığımız ile her zaman dirsek temasında olmuştur. Bizler de Bakanlık olarak bu güne kadar bu taleplerin takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.



“Ticaret hayatımızın yanı sıra sosyal hayatımızın da vazgeçilmez bir unsurusunuz”

Devletin esnafı yalnız bırakmadığı belirten Erkan, "Devletimiz Salgının en başından beri esnafsanatkârlarımızı yalnız bırakmamıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde esnaf ve sanatkarlara yaklaşık 5 milyar TL tutarında gelir kaybı ve kira desteği sağlandı. Antalya ilimizde; 47 bin 104 esnafımıza gelir kaybı desteği olarak 187 milyon 412 bin TL, 7 bin 145 esnafımıza kira desteği olarak 15 milyon 698 bin 722 TL ve hibe desteği kapsamında ise toplam 63 bin 368 esnafımıza 205 milyon 782 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde Antalya’ya yaklaşık 409 milyon TL geri ödemesiz destek verdik. Sizler, ticaret hayatımızın yanı sıra sosyal hayatımızın da vazgeçilmez bir unsurusunuz. Dün olduğu gibi bugün de sizlerin her derdinde yanınızda olmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz” diye konuştu.



“Kemer Belediyesi Her Daim Esnafın Yanında.”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu konuşmasında, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminde bu sıkıntılı süreçte AESOB Başkanı Adlıhan Dere her zaman esnafın sorunlarını ve taleplerini bizlere iletti ve bu konularla çok uğraştı. Bizde esnaf zor durumda kalmaması için kira indirimlerinden tutunda birçok konuda esnafımıza destek olduk. Pandemi boyunca Kemer Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyup, yaşanan sıkıntıları Esnaf Odalar Birliğimiz ile birlikte çözmeye çalıştık. Yerel yönetimler ve Esnaf Odaları iç içe çalıştığı zaman çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Sizleri değerli Oda Başkanları ve yöneticilerini Kemer’de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.



“Esnafımız için var gücümle çalışmaya devam edeceğim”

Esnaf için çalışmalarına her zaman devam edeceğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Her dönem sonunda geleneksel hale getirdiğimiz ahde vefa gecemiz ile yine bir aradayız. Göreve geldiğimiz ilk gün, üyelerimizden aldığımız güçle hepimizin idealleri ve hayalleriyle yola çıktık. İstedik ki AESOB Antalya’mızda ve Türkiye’mizde gündem olsun. Fikri sorulan, şehrimiz ve ülkemiz için önemli konularda fikrine itibar edilen bir AESOB inşa edelim istedik.Ve bugün gururla söyleyebilirim ki bunların hepsini birlikte başardık. Bir an bile durmadan hedeflerimize yürüdük. Birliğimizi söz sahibi yaptık, gücümüze güç kattık” diye konuştu.



“Büyük emekler verdik”

Talep ve isteklerin Ankara’ya taşınması için çabaladıklarını dile getiren Dere, “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sorunlarla mücadele ederek, koşulları iyileştirmek için çabaladık. Esnafımızın talep ve isteklerinin Ankara’ya taşınması konusunda büyük emekler verdik. Esnaf ve sanatkarlarımızın yararına olan genelgelerin yürürlüğe girmesi için katkı koyduk. Siz değerli oda başkanlarımızla gece gündüz demeden alın teri dökerek uyumlu bir çalışma izledik. Sizlere ömür boyu gururla saklayabileceğiniz bir anı olmasını dileyerek bugüne dek sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı plaket ve teşekkür belgelerimizi hazırladık. 2022’de oda seçimlerimiz var. İnşallah tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ettiğim seçimlerde hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

