Azra'nın katili hakim karşısında (4)



'GÖZLERİMİN İÇİNE BAK'

Duruşmada söz alan Mustafa Haytaoğlu, kızının değişik okullar kazandığını ama Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirterek, "Kızım kadın hakları savunucusu olmak istedi. Kızımın aç susuz olduğu söyleniyor. Ben kızıma her ay 2 bin lira para gönderdim. Kızım için, kadınlar için ölürüm" dedi. Ardından SEGBİS ekranına dönerek, sanığa bakan Haytaoğlu, "Gözlerimin içine bak lan, bakamıyorsun değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

'KIZIMIN ÇORABINI KOKLAYARAK UYUYORUM'

Daha sonra söz alan Müzide Haytaoğlu, kızının acısıyla yaşadığını belirterek, çantasından kızına ait olduğunu belirttiği çorabını çıkartarak, "Ben 4,5 aydır kızımın çorabını koklayarak uyuyorum" dedikten sonra bayıldı. Bunun üzerine sağlık ekibi istendi ve duruşmaya 10 dakika ara verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-12-13 17:01:29



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