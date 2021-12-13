Alanya Kitap Günleri’nin konuğu Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Alanya Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri’nin 4. gününde, Klinik Sosyal Hizmetler Akademisyeni ve Psikodrama Eğitmeni Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş “Ailede Uyum, Aidiyet ve Şiddet” konulu söyleşisi ile vatandaşlarla birlikte oldu.

Alanya Kitap Günleri söyleşiler ve kitap fuarıyla devam ediyor. Etkinliğin 4. gününe Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş konuk oldu. Aktaş’ın söyleşine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



“Sağlıklı birey sağlıklı aileden gelir”

'Ailede Uyum, Aidiyet ve Şiddet’ konulu söyleşinde aile, birey, toplum, şiddet gibi konulara değinen ve örnekler veren Klinik Sosyal Hizmetler Akademisyeni ve Psikodrama Eğitmeni Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, “Sağlıklı birey sağlıklı aileden gelir. Çevresel ve küresel faktörler sağlıklı bireyselliği etkiler. Mutlu ve huzurlu ailelerin çocukları da mutlu olur. Anne ve babanın taşıdığı genler çocukluğu etkiler ve daha anne karnındayken nasıl bir birey olabileceği belli olur” dedi.



“Benzerliklerimizle birbirimize yakınlaşır farklılıklarımızla büyürüz”

Duygu ve düşüncelerin insanın kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, “Benzerliklerimizle birbirimize yaklaşır, farklılıklarımızla büyürüz. Seni seviyorum demek aile için sihirli bir sözcüktür. Kaderimizi kendimiz seçemeyiz ama kendi eylemlerimizi kendimiz seçebiliriz. Sürekli ötekiyle uğraşanın kendiyle problemi çoktur. Doğrular ve yanlışlar bir bütündür; bunlar insanın kendisine aittir” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konuşmasını tamamlayan Aktaş, dinleyicilerin sorularını yanıtladı ve hayranları için kitaplarını imzaladı. Söyleşinin sonunda Belediye Başkanı Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş’a Alanya’nın fethinin 800. yılı anısına hazırlanan tabloyu hediye etti. Kitap Günleri, Alanya Kültür Merkezi’nde 19 Aralık Pazar gününe kadar söyleşi ve kitap satışlarıyla devam edecek. 14 Aralık Salı saat 14.00’te oyuncuyazar Hakan Bilgin ve saat 19.00’da ise yazar Ahmet Şerif İzgören vatandaşlarla birlikte olacak.

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