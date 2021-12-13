Kadın polisi sokak ortasında bıçaklayan sözleşmeli er tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın polisi sokak ortasında bıçaklayan sözleşmeli er tutuklandı

İHA

Kadın polisi sokak ortasında bıçaklayan sözleşmeli er tutuklandı

Antalya’da tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan sözleşmeli er, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izne geldiği Antalya’da daha önceden tanıdığı ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S.’yi arkasından yaklaşarak bir anda yere yatırıp bıçaklamaya başladı. Karın bölgesinden Leyla S.’yi birçok kez bıçaklayan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaşmak istedi. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, Abdullah Ç.'yi yakalayarak darp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.'ye ait tabancayı muhafaza altına aldı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Abdullah Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Leyla S’nin ise bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azra´nın katili hakim karşısında (5)
YEREL HABERLER Azra´nın katili hakim karşısında (5)
Antalya’da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Azra’nın davası başladı
YEREL HABERLER Antalya’da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi ...
Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş ...
Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş ...
13 farklı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 13 farklı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs ...
Alanya’da yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Alanya’da yol yapım çalışmaları
Alanya Kitap Günleri’nin konuğu Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş
YEREL HABERLER Alanya Kitap Günleri’nin konuğu Prof. Dr. Aliye ...
Akdeniz'in tamamı 'Kükürtdioksit Emisyon Kontrol Alanı' ilan edildi
YEREL HABERLER Akdeniz'in tamamı 'Kükürtdioksit Emisyon Kontrol ...
Azra'nın katili hakim karşısında (4)
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında (4)
Antalya’da üniversite öğrencisi Azra’nın öldürülmesiyle ilgili dava başladı Acılı baba salonda sinir krizi geçirdi Sanık, ölümüne neden olduğu genç kızın cesedinin başını Kepez üstüne, diğer parçaları ise Varsak ormanlık alana atmış Duruşmaya SEGBİS’le katılan sanık M.M.A, ağlayarak savunma yaptı Anne Mezide Haytaoğlu: “Aylardır kızımın kirli çoraplarını koklayarak yaşıyorum, adalete güveniyorum” "4,5 aydır kızımın kokmuş çoraplarıyla uyuyorum" Salonda fenalık geçiren baba Mustafa Haytaoğlu: “Ben hiç uyuyamıyorum, kızım her gece rüyama giriyor, kızım gece gündüz aklımda”
YEREL HABERLER Antalya’da üniversite öğrencisi Azra’nın ...
AESOB'dan Ahde Vefa Ödül Töreni
YEREL HABERLER AESOB'dan Ahde Vefa Ödül Töreni
Azra'nın katili hakim karşısında (2) 
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında (2) 
Azra'nın katili hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında (3)
Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik uyarısı
YEREL HABERLER Alanya Kaymakamı Ürkmezer'den similasyolu trafik ...
Başkan Böcek’ten ucuz ekmek müjdesi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Ben de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ekmeği daha ucuza vermeye çalışacağım”
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten ucuz ekmek müjdesi Büyükşehir ...
Manavgatlı öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda ülke kültürünü tanıttı
YEREL HABERLER Manavgatlı öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nda ülke ...
Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
YEREL HABERLER Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
Azra'nın katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
YEREL HABERLER Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Azra'nın katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Azra'nın katili hakim karşısında
Manavgat 07 SK emin adımlarla
YEREL HABERLER Manavgat 07 SK emin adımlarla
Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar ...
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
YEREL HABERLER Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Kaçak alkol tüketen adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Kaçak alkol tüketen adam yoğun bakımda yaşam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.