Anaokulu öğrencileri “Tim Jandarma” ile tanıştı

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek “Tim Jandarma” ile tanıştırdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Özel Akdeniz Başarı Koleji Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek “Tim Jandarma” ile tanıştırdı.

Tim Jandarma çizgi filmi izlenerek çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.

Ardından, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Psikolog Hasine Sema Çelik tarafından çocuklara mahremiyet eğitimi verildi.

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