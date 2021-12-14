Korkuteli’nde iki mahalleye 10 ton gübre

Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticinin girdi maliyetini düşürmek ve yemden tasarruf sağlamak amacıyla mera ıslah projesini başlattı. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında ilk olarak Korkuteli’nde gübre dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Korkuteli’nin Duraliler ve Dereköy Mahalleleri’nde 10 ton gübre desteği verdi.



“Bin dekar ıslah edilecek”

Proje kapsamında Duraliler Mahallesi’nde bulunan 23 bin dekar alanın 500 dekarı, Duraliler Mahallesi’nde bulunan 4 bin dekar mera alanının da 500 dekarı gübreleme çalışmasıyla ıslah edilecek. Sonbahar ve ilkbaharda bu gübreleme işlemleri yapılacak ve çalışmaya 3 sene boyunca devam edilecek.



“Verimli ve nitelikli ot üretimi”

Islah projesiyle verim gücünü kaybetmiş meralarda öncelikle verimli ve nitelikli ot üretimi hedefleniyor. Yem üretimindeki artış ile hayvansal ürün miktarında artış, üretim maliyetlerinde ise düşüş yaşanacak. Meralara ekilen türlerin verim güçlerini ortaya koyabilmeleri için de gübreleme büyük önem taşıyor.

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