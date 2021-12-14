Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri’ne son başvuru 20 Ocak

Kepez Belediyesi’nin Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliğinde düzenlediği ‘Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ne başvurular 20 Ocak 2022’de sona eriyor.

Dünyanın dört bir köşesinden mimarların eserleriyle yarıştığı Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ne başvurular devam ediyor. Kepez Belediyesi’nin Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliğinde düzenlediği yarışma, Turgut Cansever’in mimari ve şehircilik konularındaki karakteristik yaklaşımını uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor. Türkiye ile diğer ülkeler arasında mimari kültür üzerinden kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen ve her yıl düzenlenen yarışmaya, hem bireysel hem de kurumsal katılım sağlanabiliyor. Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’ne başvurular 20 Ocak 2022’de sona eriyor. Yarışamaya katılan eserlerin jüri tarafından değerlendirilmesi 10 Şubat, Ödül Töreni ve Sergi açılışı 22 Şubat 2022’de gerçekleştirilecek.



“Turgut Cansever kimdir?”

Antalya’da 1921’de dünyaya gelen Cansever, Galatasaray Lisesi ve İDGSA Mimarlık Bölümü’nde okudu. 1951’de mimarlık bürosunu kurdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde ‘Sütun Başlıkları’ teziyle sanat tarihi doktoru, ‘Modern Mimarinin Sorunları’ adlı tezi ile doçent ünvanı aldı. Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesine başkanlık yaptı. Bilge Mimar olarak anılan Cansever, kent imar koruma alanlarında pek çok görev aldı. Türkiye’deki ilk sanat tarihi doktora tezinin sahibidir. Beyazıt Meydanını tasarladı. Dünya’da üç Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimardır ve 22 Şubat 2009’da hayatını kaybetti.

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