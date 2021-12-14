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OSB Teknopark’a 125 Milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı

İHA

OSB Teknopark’a 125 Milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi ArGe binalarını kuracak 13 firma, düzenlenen törenle Antalya OSB Teknopark bünyesine dahil oldu. Sağlık, yazılımotomasyon, biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 13 firma, Antalya’ya 125 milyon TL’lik ArGe yatırımı yapacak.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen 52 dönümlük alanın 27 dönümü, Antalya OSB Teknopark yönetimi tarafından ArGe çalışmalarını kendi kuracakları tesislerde yürütmek isteyen firmalar için ayrıldı. Söz konusu alanlara yatırım yapmak isteyen firmaların başvurularını titizlikle değerlendiren Antalya OSB Teknopark yönetimi, 13 firmanın projesini onaylandı. Projesi onaylanan 13 firma için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Firma Kabul Töreni düzenlendi. Antalya OSB ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Teknoloji Geliştirme Bölgesine kendi ArGe binalarını kuracak 13 firmanın yetkilileri ile tek tek sözleşme imzalandı.

“Çalışmaları hakkında bilgi verdiler”
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ali Başar Ayan, akademisyenler, yatırımcılar, firmaların üst düzey temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerinin katıldığı törende, firma temsilcileri tarafından Antalya OSB Teknopark bünyesinde sürdürülecek ArGe çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, “Bugün Teknoloji Geliştirme Bölgemize kabulünü gerçekleştirdiğimiz, yeni ve yerli üretim yapma gayretinde olan firmalarımız, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 125 milyon TL’lik ArGe yatırımı gerçekleştireceklerdir” dedi.

“Amaç karlılığı ve verimliliği artırmak”
Antalya OSB Teknopark İdari Hizmet Binası kaba inşaatının tamamlandığını ve Teknopark’ın 2022 yılının ikinci yarısında hizmete açılacağını belirten Başkan Bahar, “Antalya OSB Teknopark, toplam 52 bin metrekare arazisi üzerinde kurulmakta olan, alt ve üstyapı imkanlarıyla Antalya, Isparta ve Burdur OSB firmalarının ve TR 61 Bölgesindeki girişimcilerin ArGe faaliyetlerindeki etkinliklerini, üretim verimliliklerini ve karlılıklarını artırma amacını taşımaktadır. 2021 yılı, Antalya OSB Teknopark açısından oldukça verimli geçmiştir. Antalya’da gerek OSB içerisinde gerekse dışında üretim yapan firmalardan ArGe çalışmaları yaparak yeni ürün geliştirmek isteyen firmalar Teknoparkımıza başvuru yapmıştır. Teknoparkımızın açık alanları, kendi ArGe binasını kuracak olan ve hali hazırda sağlık, yazılımotomasyon, biyoteknoloji, tarım, savunma sanayi, enerji gibi çok farklı sektörlerden oluşan bir mozaikte üretim yapan firmalara tahsis edilmiştir. Firmalarımız, 2024 yılı sonunda yaklaşık 125 milyon TL’lik ArGe yatırımı gerçekleştirecektir” diye konuştu.

“Startup’lar için ön rezervasyonlar başladı”
Antalya OSB Teknopark’ın Antalya’daki ikinci teknopark olarak faaliyet gösterecek olduğuna dikkat çeken Bahar, “Teknoparkımız, Antalya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması sebebiyle, mevcut örneklerinden farklı bir vizyon ile faaliyetlerini sürdürecektir. Sanayinin merkezinde yer alan ve üretim yapan firmalarımız gerek prototip üretimleri gerekse yeni ürün geliştirme aşamalarında Antalya OSB Teknopark ekosisteminde olmanın avantajlarından yararlanacaklardır. Teknopark Hizmet Binamızın içindeki ofislerde faaliyet gösterecek startup’lar için ön rezervasyonlar alınmaya başlamıştır. Bilim ve teknoloji alanındaki yeni girişimleri Antalya’ya çekmek, inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin Antalya OSB’de üretilmesini sağlamak için Bölge sanayicilerinden oluşan bir Melek Yatırım Ağı Komisyonu kurulmuştur. Kendi melek yatırım ağımızı kurma çalışmaları da bir taraftan komisyonumuz liderliğinde devam etmektedir. Akdeniz çanağındaki 21 ülkenin melek yatırımcıları Ekim 2022 yılında Antalya’da buluşacaktır. 2022 yılında düzenlenecek Akdeniz Melek Yatırım Forumu Teknoparkımız öncülüğünde ilk defa Antalya’mızda düzenlenecektir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Firmalarının yetkilileri ile sözleşme imzalanarak firmaların Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabulü gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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