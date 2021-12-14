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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beach Park’ta tehlike oluşturan ağaçlara önlem

İHA

Beach Park’ta tehlike oluşturan ağaçlara önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan kurumuş ve devrilme riski bulunan kızılçam ağaçlarını can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için kesim ve budamasını yapıyor. Kesilen ağaçların yerine uygun türdeki yeni ağaçların dikimini gerçekleştirecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince, Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan kurumuş kızılçam ağaçlarının devrilerek cana ve mala zarar vermesi riskine karşı Antalya Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan izinle kontrollü şekilde kesim ve budaması yapılıyor.

“Can ve mal güvenliği için önlem”
Yaşanan şiddetli fırtınalarda devrilen ve kırılan ağaçlar olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kurumuş, risk teşkil eden ağaçların tespitini gerçekleştirdi. Yapılan tespite istinaden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince gerekli güvelik tedbirleri alınarak kurumuş ağaçların kesimi programlandı. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tehlike oluşturan kurumuş ağaçların kesimi yapılırken, bazı ağaçların da dalları budandı.

“Yeni ağaçlar dikilecek”
İlerleyen günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak kesilen ağların yerine uygun türdeki yeni ağaçların dikimi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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